أنقرة (زمان التركية)ــ طالب الرئيس التركي رجب أردوغان بتغريم زعيمة حزب الخير المعارض في تركيا بتعويض ضخم.

ورفع محامي أردوغان اليوم الخميس دعوى قضائية بتعويضات غير مادية قدرها 250 ألف ليرة تركية ضد أكشنار بسبب تصريحاتها ضد الرئيس في اجتماع الكتلة البرلمانية للحزب.

ميرال أكشنار الملقبة بـ “المرأة الحديدية” قالت إن أردوغان لا يختلف عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يسعى للفوز بفترة رئاسية أخرى.

وقالت أكشنار خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبها أمس الأربعاء، “نتنياهو، النسخة الإسرائيلية من أردوغان يضحي بحياة المدنيين والأطفال من أجل تقويض خصومه السياسيين وحماية مقعده”.

ورد أردوغان على تصريحت اكشنار بالقول، “لدينا سياسيون أصبحوا غير أخلاقيين لدرجة وضعي على نفس الخط مع نتنياهو.. لن يمنحك أحد مثل هذه الفرصة”.

وقال أردوغان: “نتنياهو لم يكن ولن يكون صديقنا. سنواصل طريقنا من خلال النضال الذي خاضناه ضد نتنياهو حتى الآن”.

وردا على تصريحات أردوغان، قالت أكشنار في تغريدة عبر توتير تحمل مزيدا من التوبيخ للرئيس التركي “لم تقدم على الذهاب إلى غزة طوال 8 سنوات مضت، منذ اعلنت أنك ذاهب” وأضافت لازلت “تحمل الميدالية الصهيونية بفخر حول عنقك”.

وقالت إن “البؤس الحقيقي هو عدم القدرة على فعل ما هو ضروري والتحدث طوال الوقت” في إشارة إلى مهاجمة إسرائيل دون قطع العلاقات معها ودون تحقيق فائدة للفلسطينيين.

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