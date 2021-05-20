القدس المحتلة (زمان التركية)ــ اجتمع يهود وعرب بالبلدة القديمة في القدس المحتلة مؤكدين من خلال احتجاج أطلقوا عليه اسم “سلسلة السلام” أنه يمكن العيش سويًا.

ردًا على الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، احتج المواطنون من أصول يهودية ومن أصول عربية، ووقفوا جنبًا إلى جنب امام أسوار البلدة القديمة رافعين لافتات كتب عليها “سلام” و “معًا من أجل الحياة”.

תמונות הניצחון להן חיכינו! יהודיות וערביות, אמהות, אבות, צעירות וצעירים משלבים ידיים נגד האלימות ולמען עתיד טוב יותר לכולנו.

הפסקת אש עכשיו!

ואז קדימה לעבודה – להמשיך לבנות שותפות אמיתית ביננו ולקדם פתרון מדיני עם הפלסטינים.

כן זה אפשרי! הצטרפו אלינו pic.twitter.com/m9HHFCjXVL — נשים עושות שלום (@WomenWagePeace) May 20, 2021

نظمت الوقفة “نساء يصنعن السلام” وهي حركة سلام يهودية عربية غير حزبية تهدف إلى الضغط على الحكومة الإسرائيلية للتوصل إلى اتفاق سياسي مقبول ثنائيًا.