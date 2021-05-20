أنقرة (زمان التركية)- فاز الملاكم التركي، سردار أفجي من الحصول ببطولة العالم في ملاكمة الوزن شبه الثقيل.

أفجي نجح في إقصاء منافسه الجورجي زعل كفزيريلي، في المباراة النهائية التي شهدتها العاصمة الأوكرانية كييف.

الملاكم التركي البالغ 35 عاما والذي أصبح صاحب الحزام الذهبي، هزم كفزيريلي بالضربة القاضية في الثانية 50 من الجولة الثانية من مباراة 12 جولة.

وكان أفجي كان قد قال في مقابلة أجراها خلال فترة التحضير للمباراة، إنه سيفوز بالحزام الذهبي في كييف في 19 مايو، إحياءً لذكرى مؤسس الجمهورية التركية، مصطفى كمال أتاتورك، ويوم الشباب والرياضة.