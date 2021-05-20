أنقرة (زمان التركية) – رفعت السلطات في تركيا بموجب قرار رئاسي صدر اليوم الخميس، ضريبة الاستهلاك الخاص.

ونُشر بالجريدة الرسمية القرار الرئاسي الخاص بإعادة تحديد نسب ضريبة الاستهلاك الخاص المفروضة على منتجات الوقود.

وبموجب القرار أصبحت قيمة ضريبة الاستهلاك الخاص على بنزين 95 تقدر بـ 1.3313 ليرة للتر الواحد، بينما بلغت قيمة ضريبة الاستهلاك الخاص على بنزين 98 نحو 1.5836 ليرة.

وبلغت قيمة ضريبة الاستهلاك الخاص على الديزل نحو 1.2931 ليرة، في حين بلغت قيمة ضريبة الاستهلاك الخاص على غاز السيارات 0.8107 ليرة للكيلوجرام الواحد.

وفي 17 مايو الجاري أوقفت الحكومة التركية العمل بنظام “الحد الأقصى للأسعار” الذي طبقته هيئة تنسيق سوق الطاقة قبل شهرين لتحقيق ثبات في أسعار الوقود.

وخلال الشهرين الذين شهدا تطبيق هذا النظام كانت نسبة ضريبة الاستهلاك الخاص تقدر بنحو ليرة و66 قرشا على لتر البنزين وليرة و33 قرشا على لتر الديزل.

وعقب وقف العمل بنظام “الحد الأقصى للأسعار” شهدت أسعار البنزين والسولار زيادة بنحو 10 قروش بالتزامن مع إنهاء العمل بنظام “الحد الأقصى لسعر الوقود”.

واعتبارا من اليوم بدأ العمل بالأسعار الجديدة، حيث ارتفع سعر لتر البنزين في إسطنبول إلى 7 ليرات و20 قرشا وارتفع سعر الديزل إلى 6 ليرات و65 قرشا.

وفي أنقرة بلغ سعر لتر البنزين 7 ليرات و25 قرشا، بينما بلغ سعر الديزل 6 ليرات و60 قرشا.