أنقرة (زمان التركية) – فقد كلا من سليمان وهادي أوزيشيك، عملهما بمؤسسات إعلامية، بعدما تقدم وزير الداخلية، سليمان صويلو، ببلاغ ضدهما على خلفية تصريحات زعيم المافيا سادات بكر.

وأضرت التصريحات المصورة، التي ينشرها سادات بكر عبر يوتيوب بعدد من الشخصيات البارزة في تركيا، من بينهم وزير الداخلية سليمان صويلو.

وكان بكر زعم أن سليمان وهادي توسطا له عند وزير الداخلية للتغاضي عن التحقيقات المرفوعة ضده، وعقب نفيهما، نشر بكر تسجيلا للمكالمة معهما.

واستهدف سادات بكر الذي كان مدافعا عن حكومة الرئيس رجب أردوغان، وزير الداخلية سليمان صويلو بعدما وصفه الأخير بأنه زعيم تنظيم إجرامي، حيث استنكر بكر هذا الوصف مشيرا إلى أنه كان هناك تعامل دائم مع وزير الداخلية الذي وفر له الحماية الأمنية في بعض الأحيان.

وزير الداخلية سليمان صويلو تقدم ببلاغ ضد الإعلاميين هادي وسليمان أوزيشيك، بتهمة “الإهانة” و “الافتراء” ونفى أن يكون له علاقة مع سادات بكر، واتهم الشقيقين بمحاولة استغلال اسمه.

وعقب هذه الخطوة، فقد هادي أوزيشيك عملهما في موقعي خبرترك وTV100 وقامت صحيفة تركيا بإيقاف مقالات سليمان أوزيشيك.

هذا وزعم هادي أوزيشيك أنه لم يُطرد من موقع TV100 بل أنه تقدم باستقالته منه.

وكان سدات بكر نشر على تويتر مساء الثلاثاء، مقطع فيديو لمقابلتين أجراهما مع هادي أوزيشك، وقال “نفى هادي أوزيشيك-سليمان أوزيشيك الأخوان أنهم كانوا يتوسطون بيني وبين أقرب أقربائهم سليمان صويلو، وقالوا إنه تعرض للعار. أنا لا أغش أحداً، لكني لا أسمح بإدانتي. أحذر كل من ورد اسمه في رواياتي. لا تنكرني، سأجعل الجميع يخجلون. قف مستقيما مثل الرجل. وإلا سأدمرك! ”