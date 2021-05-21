أديس أبابا (زمان التركية) – حذر المستشار القانوني في وزارة الخارجية الإثيوبية، إبراهيم إدريس، مصر والسودان من الصراع مع أديس أبابا على خلفية الخلاف حول سد النهضة.

وشدد إدريس، خلال المنتدى التشاوري مع ممثلي المؤسسات الدينية والجمعيات المدنية، على أن بناء سد النهضة ليس عملا منفردا بل إن مصر والسودان سبق أن وافقا بشكل تام على إنشاء هذا السد بالتوازي مع تطوير قواعد وأنظمة إعلان المبادئ بشأنه.

وقال المسؤول إن موقف أديس أبابا يستند إلى مبدأ “الاستخدام المعقول والمنصف المعترف به دوليا” لمياه النيل، لافتا إلى أن “التعاون هو الخيار الوحيد لفوائد الأجيال الحالية والمستقبلية للدول الثلاث”.

ووصف المستشار الإثيوبي سياسات السودان ومصر إزاء الموضوع بأنها “تتعارض مع مبادئ القانون والممارسات الدولية، أخلاقيا ودينيا، مضيفا: “الصراع لن يأخذ السودان ومصر إلى أي مكان، بل إنه في الواقع يؤدي إلى نتائج عكسية”.

وتصاعدت التوترات حول سد النهضة مجددا في الأشهر الماضية، على خلفية خطط إثيوبيا لإطلاق المرحلة الثانية من عملية ملئه في الصيف القادم دون التوصل إلى اتفاق بهذا الخصوص مع القاهرة والخرطوم.