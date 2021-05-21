تل أبيب (زمان التركية) – أفادت وسائل إعلام إسرائيلية مساء أمس الخميس، بأن مطار بن غوريون الدولي أغلق بشكل كامل في ظل الحرب على قطاع غزة.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أنه تم تحويل الرحلات من مطار بن غوريون إلى مطار رامون شمال إيلات.

وكانت المقاومة الفلسطينية قد قصفت منذ اليوم الأول من معركة “سيف القدس” مستوطنات غلاف غزة والقدس ومطار بن غوريون، وتل أبيب وبئر السبع وأسدود وعسقلان، بعشرات الرشقات الصاروخية، ردا على اعتداءات القوات الإسرائيلية بحق المواطنين الفلسطينيين المدنيين والأبراج السكنية والبنية التحتية لقطاع غزة.

إلى ذلك، صرحت مصادر فلسطينية مطلعة بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أقنع “الكابينت” رغم المعارضة القوية.

وبينت المصادر أن اتفاق وقف إطلاق النار ينص على التهدئة مقابل التهدئة.