أنقرة (زمان التركية) – في إطار تدابير زيادة الثقة بين الجانبين، فقد كشف وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أمس الخميس، عن لقاء مرتقب بين مسؤولين أتراك ويونانيين يعقد الأسبوع القادم، .

وأكد أكار أن بلاده تسعى لحل خلافاتها مع اليونان عن طريق الحوار ومراعاة القانون الدولي وحسن الجوار.

وأوضح أن بعض القادة السياسيين والعسكريين في اليونان يدلون بتصريحات استفزازية لا أساس لها من الصحة، بهدف عرقلة المساعي الرامية لحل الخلافات القائمة.

وتتبادل أنقرة وأثينا الاتهامات حول المسؤولية عن التصعيد شرق المتوسط وبحر إيجه، إلا أن وزيري خارجية البلدين أكدا الشهر الفائت خلال زيارة الوزير اليوناني لتركيا ضرورة التمسك بالحوار رغم الخلافات.