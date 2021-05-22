القاهرة (زمان التركية)ـ أشاد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي بالدور الذي قامت به عدة دول عربية في مساندة الفلسطينيين ودعمهم في مواجهة الاعتداءات الاسرائيلية الغاشمة وبالذات الحملة ضد قطاع غزة خلال الأيام الماضية.

وأوضح السفير حسام زكي في تصريح على هامش مشاركته في الجلسة التي عقدتها الجمعية العامة لمناقشة الاعتداءات الاسرائيلية على الفلسطينيين أن ” الأمين العام للجامعة يثمن بشكل خاص الجهود الحثيثة التي بذلتها ولا تزال كل من مصر والأردن وقطر لحقن الدماء الفلسطينية ووقف المواجهات وإطلاق النار في إطار من الحفاظ علي المصالح الفلسطينية”.

وأضاف السفير زكي أن “الأزمة الاخيرة كشفت عن التفاف عربي كامل حول القضية الفلسطينية، على المستويات الشعبية والرسمية”.

وأكد الامين المساعد أن “الفلسطينيين اظهروا بطولة وصمودا في مواجهة الآلة العسكرية الإسرائيلية التي ارتكبت انتهاكات وخروقات مشينة للقانون الدولي الإنساني لابد أن تتحمل المسئولية عنها”.

وشدد على “ضرورة ألا تذهب تضحيات الفلسطينيين سدى، وأن تتواصل حالة الالتفاف العربي حول الفلسطينيين وقضيتهم، فثمة حاجة ماسة للعمل على إعادة إعمار ما هدمته يد الاحتلال في غزة، كما يتوجب العمل كذلك على دعم صمود المقدسيين الذين نجحوا في ايصال صوتهم للعالم، الذي صار أكثر اقتناعا بعدالة قضيتهم في ظل ما يتعرضون له من تطهير عرقي وتهجير قسري”.