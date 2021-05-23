أنقرة (زمان التركية)- قال وزير الصحة الألماني، ينس سبان، إن 50 بالمئة من حالات الإصابة بفيروس كورونا العام الماضي، كان مصدرها تركيا.

جاء ذلك خلال عقد وزير الصحة الألماني ينس سبان اجتماعا مع مؤسسات إعلامية مختلفة حول وضع فيروس كورونا في البلاد.

وأوضح سبان أن تركيا ضمن المناطق ذات الأعلى إصابة بفيروس كورونا، ولذلك المتوجهين إلى تركيا لقضاء العطلة أو زيارة أقاربهم سيخضعون لإجراءات صارمة لدى عودتهم.

وتابع سبان: “في العام الماضي، بدأت الموجة الثانية بعد العطلة الصيفية. تعلمنا من الصيف الماضي. العام الماضي، شوهدت حالات أكثر بنسبة 50 في المائة في بلدنا بسبب زيارات الأقارب والزيارات العائلية في تركيا وأولئك الذين ذهبوا إلى البلقان. هذا العام، علينا منع ذلك”.

وأضاف سبان أن هذا العام سيكون الفحص والحجر الصحي إلزاميين مشيرا إلى أنه لا ينطبق هذا الالتزام على الذين حصلوا على لقاحات معتمدة من ألمانيا والاتحاد الأوروبي.

وتابع الوزير الألماني: “نظرًا لأن اللقاح الصيني لم تتم الموافقة عليه بعد في الاتحاد الأوروبي، فإن أولئك الذين حصلوا عليه سيظلون خاضعين للاختبار والتزامات الحجر الصحي إذا جاءوا إلى ألمانيا”.