أنقرة (زمان التركية) – سجلت تركيا واقعة انتحار جديدة، حيث أقدم عامل على الانتحار بمنزله في حي جولجوك بولاية كوجالي.

محمد أكجا (38 عاما) الذي كان يعمل عامل في حوض لبناء السفن في قوجا شنق نفسه باستخدام خرطوم الغاز الطبيعي.

وبعد انقطاع الأخبار عنه توجه والد الضحية إلى المنزل لتفقد أحوال ابنه، غير أنه سرعان ما شاهد نجله مشنوقا فور دخوله المنزل.

وفور تلقيها بلاغا انتقلت الفرق الطبيعة إلى منزل محمد لتعلن أنه قد فارق الحياة.

هذا وتم نقل جثمان محمد إلى المشرحة بعد الانتهاء من أعمال الفحص.

ووفق صحيفة (evrensel) فإن محمد أكجا، الذي شهد مقتل العديد من أصدقائه في المنطقة أثناء تأدية خدمته العسكرية، أصيب بصدمات شديدة.

وذكرت الصحيفة أن أكجا، الذي تم تشخيص إصابته باضطراب ثنائي القطب، كانت تظهر عليه أعراض من وقت لآخر.

وقالت معلومات إن الرجل استغل غياب أسرته عن المنزل وذهابهم إلى عائلته في سكاريا وأنهى وأنهى حياته في الساعات الأولى من الصباح.

يذكر أن شهر أبريل/ نيسان الماضي شهد انتحار 129 شخصا على الأقل بينهم 8 أطفال، وفق بيانات جمعتها البرلمانية التركية المعارضة عن حزب الشعب الجمهوري، جمزة تاشجيار.

البرلمانية التركية قالت: “رصدنا انتحار 129 شخصا على الأقل خلال الشهر الماضي. ونرصد خلال تقصينا لأخبار الصحافة المحلية شتى وقائع الانتحار بالاسم، ففي يناير/ كانون الثاني هذا العام انتحر 94 شخصا وفي فبراير/ شباط انتحر 99 شخصا وفي مارس/ آذار انتحر 112 شخصا”.