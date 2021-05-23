أنقرة (زمان التركية)ـــ ارتفع عدد الشركات التي أغلقت في تركيا خلال شهر أبريل بنسبة 130.1 بالمائة سنويًا، وفقًا لبيانات اتحاد الغرف وبورصات السلع في تركيا (TOBB).

انخفض رأس مال الشركات التي تأسست في أبريل 2021 بنسبة 72.5 في المائة مقارنة بشهر مارس.

في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2021 ، تم إغلاق 3 آلاف 651 شركة و 8 آلاف 824 شركة تجارية.

في تركيا، ارتفع عدد الشركات التي تم تأسيسها في أبريل بنسبة 204.5 في المائة على أساس سنوي، وزاد عدد الشركات المقفلة في نفس الفترة بنسبة 130.1 في المائة.

957 شركة أغلقت في أبريل

وفقًا لبيانات اتحاد الغرف وبورصات السلع في تركيا، تم تأسيس 8.565 شركة في أبريل، وتم إغلاق 957 شركة. في حين تم إنشاء 2268 مؤسسة تجارية حقيقية في نفس الشهر، كما تم إغلاق 1208 مؤسسة تجارية فردية.

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في الأشهر الأربعة الأولى من العام ، تم إنشاء ما مجموعه 40 ألفًا 629 شركة و 10 آلاف 577 مؤسسة تجارية حقيقية ، بينما تم إغلاق 3 آلاف 651 شركة و 8 آلاف 824 مؤسسة تجارية حقيقية.

انخفض رأس مال الشركات بنسبة 72.5 في المائة

ما مجموعه 35 ألف 224 شركة محدودة تأسست في عام 2021 شكلت 45.9 في المائة من إجمالي رأس المال و 54.1 في المائة من 5 آلاف 398 شركة مساهمة. وانخفض إجمالي رؤوس أموال الشركات التي تم تأسيسها في أبريل بنسبة 72.5 بالمائة مقارنة بشهر مارس.