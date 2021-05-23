أنقرة (زمان التركية) – نشر موقع IMDb الذي يحتوي على الأفلام والمسلسلات الأكثر شهرة في العالم، نسخة من مقاطع الفيديو التي نشرها زعيم المافيا التركي، سادات بكر، وحققت مشاهدات مليونية على قناته في YouTube.

مقاطع الفيديوهات الخاصة بسادات بكر على موقع “IMDb” جاءت بعنوان “Sedat Peker vs AKP” التي تعني بالعربية “سادات بكر في مواجهة حزب العدالة والتنمية”.

وتجاوز عدد المشاهدات على قناة سادات بكر في يوتيوب 30 مليون مشاهدة رغم عدم مرور شهر على إنشائها.

والصفحة التي تحمل عنوان “Sedat Peker vs AKP” تقدم معلومات موجزة عن مقاطع الفيديو التي نشرها بكر حتى الآن.

وفي النص الترويجي المستخدم لمقاطع فيديو بكر، كتب أن زعيم المافيا الذي لديه علاقات عميقة مع الحكومة في تركيا منفي، ويريد الانتقام عن طريق إزالة الروابط المظلمة بين المافيا والحكومة.

ونشر سادات بكر 7 مقاطع فيديو حتى اليوم من مقر إقامته الجديد في دبي.

وحصلت مقاطع فيديو بكر على تقييم 9.9 على IMDb. حتى أنها تجاوزت فيلم The Godfather بتصنيف 9.2 على IMDb.

ووضعت فيديوهات بكر تحت تصنيف، سيرة ذاتية وجريمة وعرض واقعي.

و استهدف سادات بكر عددا من رموز الدولة التركية بينهم وزير الداخلية الحالي سليمان صويلو ووزير الداخلية الأسبق محمد آغار.