أنقرة (زمان التركية) – سخر نائب رئيس تكتل نواب حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، أوزجور أوزال، من تصريحات رئيس الوزراء السابق، بن علي يلدرم، دفاعا عن تورط نجله في تجارة المخدرات.

أوزال قال متهكما إن نجل رئيس الوزراء السابق تقدم بمساعدات إلى فنزويلا تضمنت أقنعة ومعدات فحوصات كورونا، وفق تصريحات والده، في الوقت الذي قامت فيه وزارة التجارة بشراء مطهرات من الشركة التابعة لزوج وزيرة التجارة بسبب حاجة الدولة إلى المطهرات. في إشارة إلى واقعة الفساد التي أطاحت بوزية التجارة السابقة روهحصار بكجان.

أضاف قائلا: “ليتك قدمت تلك المساعدات إلى وزارة التجارة لكي لا تتعرض الدولة لأضرار جسيمة”.

تصريحات رئيس الوزراء السابق، بن علي يلدرم، كان يهدف من ورائها إلى تكّذيب ادعاءات زعيم المافيا، سادات بكر، بشأن توجه نجل يلدرم إلى فنزويلا في يناير الماضي لتأمين مصدر جديد لتجارة المخدرات مفيدا أن تلك الادعاءات مجرد افتراءات وأن ربط اسم عائلته بالمخدرات بمثابة إهانة شديدة.

وكان يلدرم قد أشار إلى أن نجله زار بالفعل فنزويلا وأنه لم يذهب في يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط هذا العام مثلما زعم سادات بكر بل ذهب في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي وأنه قام خلال هذه الزيارة بإيصال عدد من المستلزمات كالأقنعة ومعدات فحص كورونا إلى المحتاجين هناك بهدف التصدي لفيروس كورونا المستجد.

ورفض يلدرم ادعاءات تجارة المخدرات المثارة بحق نجله، قائلا: ” كانت مجموعة الصداقة التركية برفقتهم هناك نظرا لأن فنزويلا كانت تشهد انتخابات في تلك الأثناء. وبعض المنشورات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى ذهابه برفقة وفد رسمي، غير أن هذا الأمر غير حقيقي. نجلي أجرى هذه الزيارة على نفقته الخاصة”.