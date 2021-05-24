أنقرة (زمان التركية) – اعتقلت السلطات في تركيا سيدة تركية سبق أن فقدت أسرتها، وذلك خلال حملات أمنية ضد حركة الخدمة في ولاية شانق قلعة.

السيدة جولفام يني فقدت زوجها جوكهان يني وطفليها الإثنين قبل نحو عامين بعدما غرقوا في مياه بحر إيجة أثناء محاولتهم الهرب من الملاحقات الأمنية.

مساء يوم الأحد اعتقلت قوات الأمن جولفام للمرة القانية خلال حملة أمنية بمدينة شانق قلعة.

وكانت قوات الأمن قد اعتقلت 84 شخصا خلال حملة أمنية يوم الجمعة الماضية، وعقب الحصول على إفادتهم قامت قوات الأمن بإخلاء سبيل بعض المعتقلين من بينهم جولفام.

صدمة عصبية

وقامت قوات الأمن بتفتيش منزل جولفام ومصادرة بعض المواد الرقمية واقتيادها إلى مديرية أمن شانق قلعة، وأثناء أعمال التفتيش تعرضت جولفام لصدمة عصبية.

وتم رفع دعوى قضائية ضد جولفام عقب فقدانها زوجها وطفليها في إطار التحقيقات القائمة ضد حركة الخدمة، حيث كانت جولفام تُحاكم من خارج القضبان، وتم الحكم عليها بالسجن 6 سنوات و10 أشهر، وتنظر المحكمة العليا حاليا ملف قضيتها.

ولم يتم الكشف بعد عن سبب اعتقال جولفام للمرة الثانية، غير أنه تبين أنها ستُعرض على محكمة الصلح والجزاء لإطالة فترة اعتقالها.

وخلال اعتقالها للمرة الأولى في يوم الجمعة الماضية تم سؤال جولفام عن بعض الاتصالات الهاتفية التي أجرتها وعن مكان وجود زوجها وطفليها.

كانت جولفام قد قررت برفقة زوجها وطفلها البالغ من العمر عامين ونصف وطفلتها البالغة من العمر ثمانية أشهر مغادرة تركيا في 28 يوليو/ تموز عام 2018، ركبوا قاربا كان متجها من مدينة أيفاليك التركية إلى جزيرة ميدلي اليونانية، غير أنه انقلب في عرض البحر مما أسفر عن وفاة 7 أشخاص من بين 16 شخصا كانوا على متنه، من بينهم زوج جولفام وطفليها، وخلال الحادثة عينها فقد حسن أكسوي، الذي يعمل مدرس للأدب في ثانوية بارتين للفتيات، زوجته وطفله البالغ من العمر 3 سنوات.

وعقب هذه الواقعة تم اعتقال أكسوي ولا يزال يقبع حاليا داخل سجن مرسين.

هذا ووارى جثمان زوج جولفام وطفليها الثرى بمدينة أماسيا.