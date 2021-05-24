أنقرة (زمان التركية)- قالت صحيفة “لوموند” الفرنسية، إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين، لديهما قاسم مشترك.

وقالت لوموند إن زعيما تركيا وروسيا يشتركان في إظهار الاستياء من الغرب والشغف بالسلطة.

نشرت صحيفة لوموند تحليلاً يفحص التشابه بين أردوغان وفلاديمير بوتين، موضحة أن بوتين وأردوغان من نفس الجيل حيث ولد الأول في عام 1952 بينما ولد الثاني عام 1954، وتم التأكيد على أن كلا الزعيمين كانا قادة لبلديهما لمدة 20 عامًا.

وتذكيرًا بأن بوتين عميل شيوعي وأن أردوغان شاب نشأ وفقًا للإسلام السياسي، أضاف المقال أن الزعيمين لم يبدأوا بنفس الأفكار.

وتابع المقال الذي يحمل عنوان “شخصياتهم مختلفة”: “أردوغان عاطفي سريع الانفعال وليس له حدود، بينما بوتين لطيف وتكتيكي مع بعض الأخطاء اللفظية”.

وفي المقال صرح المحلل السياسي الروسي فيودور لوكيانوف أن الزعيمين يلتزمان بالتعددية ويقفان ضد “هيمنة الدولار”، وكلا الزعيمين يحرصا على إظهار الاستياء من الحضارة الغربية أمام شعوبهم في خطابهما.

وأضاف لوكيانوف أن الرغبة في الاستبداد تحفز الزعيمين، فضلا عن إعادة كتابة الدستور، والتدخل العنيف في الاحتجاجات، وسجن المعارضين، والتدخل في الإعلام والأصوات الناقدة .. وأشكال حكمهم متشابهة.

كما أشار المقال إلى أن قدرة الزعيمين على تغطية خلافاتهما مدهشة على الدوام، فتركيا وروسيا تقفان في نقاط مختلفة فيما يتعلق بسوريا وليبيا وأوكرانيا اليوم.