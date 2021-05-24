أنقرة (زمان التركية) – انشغل الرأي العام في تركيا مجددا بقرار الرئيس رجب أردوغان باستيراد العديد من المنتجات من فنزويلا في مقدمتها الجبن الأبيض وذلك بعد ادعاء زعيم المافيا، سادات بكر، أن فنزويلا أصبحت أبرز محطات تصدير المخدرات إلى تركيا.

وطفت إلى السطح مجددا واقعة العثور على مخدرات مخبأة داخل قوالب الجبن القادم من فنزويلا في أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2020.

وأشارت صحيفة (نيفشين مينجو) إلى الخبر المنشور في موقع إخباري يصدر في فنزويلا ويحمل اسم “Ultimas Noticia” ويشمل معلومات مفادها أنه تم العثور على 108 كيس كوكايين مخبأ داخل قوالب الجبن في أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2020 وأن المخدرات المصادرة تزن نحو 119 كيلوجرام على الأقل.

ماذا حدث؟

كانت الحكومة التركية برئاسة رجب أردوغان، أصدرت قرارا في مايو من عام 2020 باستيراد السلع الزراعية والغذائية من فنزويلا بدون ضرائب جمركية.

وشمل القرار الكثير من السلع المتواجدة بوفرة في تركيا مثل الجبن الأبيض والأرز وبذور عباد الشمس والشوفان، مما أثار موجة انتقادات.

وظهر تقارب بين أردوغان ونظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، خاصة في الأزمة السياسية التي وقعت عام 2019 عندما أعلن زعيم المعارضة خوان غوايدو نفسه رئيسا انتقاليا في البلاد.

ماذا قال سادات بكر؟

خلال مقطع فيديو نشره يوم الأحد زعم سادات زعيم المافيا التركي المقيم في دبي أنه في السابق كانت المخدرات تصل تركيا من كولومبيا، وأنه بعد أن صادرت السلطات في التاسع من يونيو/ حزيران من العام الماضي 4 أطنان و900 كيلوجرام من المخدرات القادمة من هناك، بات هناك مصدر جديد للمخدرات.

وأوضح سادات أن العاملين في تجارة المخدرات اتجهوا إلى فنزويلا، مشيرا إلى تورط نجل بن علي يلدريم نجل رئيس الوزراء التركي السابق، قائلا: “أتعرفون من ذهب إلى فنزويلا لتوفير مصدر جديد للمخدرات؟ إنه أركان يلدرم نجل بن علي يلدرم. مكث هناك 4 أيام خلال شهر يناير/ كانون الثاني وأربعة أيام أخرى في فبراير/ شباط. الأمر يتم عبر ميناء كاراكاس وهو أضخم ميناء في فنزويلا”.