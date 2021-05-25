الكويت (زمان التركية)ــ تعقد اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، دورة استثنائية برئاسة دولة الكويت وبمشاركة الجهات الحكومية المعنية في الدول الأعضاء.

وصرحت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، أن الدورة سوف تكون بعنوان “حماية حقوق الإنسان في القدس والأراضي العربية المحتلة”.

ويأتي انعقاد اللجنة بناء على رغبة دولة الكويت وتأييد الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، وذلك في خضم ما شهده ويشهده الشعب الفلسطيني من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من قبل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لا سيما استهداف المدنيين والتهجير قسري وتنفيذ سياسات تمييزية بحق الفلسطينيين.

وتجدر الإشارة إلى أن انعقاد الدورة الاستثنائية للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان عبر تقنية الاتصال المرئي يتزامن مع الدورة الاستثنائية لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف المزمع عقدها صبيحة يوم الخميس لبحث الوضع الخطير لحقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة.