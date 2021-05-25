أنقرة (زمان التركية) – حلت تركيا بالمرتبة التاسعة عالميًا ضمن قائمة أعلى الدول في معدلات التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك وفق ما كشف موقع “Ourworldindata.org”، الذي يقييم البيانات الخاصة بلقاح فيروس كورونا المستجد.

وخلال عملية التطعيم الجماعي التي انطلقت في شهر يناير/كانون الثاني في إطار مكافحة فيروس كورونا المستجد بلغ عدد الحاصلين على لقاح كورونا المستجد نحو 28 مليون نسمة.

وتشير البيانات المحدثة المدرجة ضمن منصة المعلومات الخاصة بلقاح كورونا التابعة لوزارة الصحة إلى حصول 16 مليون و33 ألف و112 شخص على الجرعة الأولى من اللقاح، وحصول 11 مليون و993 ألف و623 شخص على الجرعة الثانية من اللقاح وذلك حتى الساعة 15:02 من يوم الإثنين.

وبهذا يصل إجمالي الأشخاص الحاصلين على اللقاح إلى 28 مليون و26 ألف و735 شخص.

وجاءت الصين في صدارة الدول الأعلى في معدلات التلقيح بواقع 510 مليون و860 ألف جرعة، تلتها الولايات المتحدة في المرتبة الثانية بواقع 285 مليون و720 ألف جرعة، ثم الهند في المرتبة الثالثة بواقع 191 مليون و720 ألف جرعة.

وجاءت بريطانيا في المرتبة الرابعة بواقع 60 مليون و590 ألف جرعة ثم البرازيل في المرتبة الخامسة بواقع 57 مليون و730 ألف جرعة تلتها ألمانيا في المرتبة السادسة بواقع 44 مليون و390 ألف جرعة.

واحتلت فرنسا المرتبة السابعة بواقع 32 مليون و639 ألف جرعة، بينما جاءت إيطاليا في المرتبة الثامنة بواقع 30 مليون و900 ألف جرعة ثم تركيا في المرتبة التاسعة بواقع 28 مليون و15 ألف جرعة والمكسيك في المرتبة العاشرة بواقع 26 مليون و470 ألف جرعة.

وكانت المرتبة الحادية عشر من نصيب روسيا بواقع 26 مليون و470 ألف جرعة تلتها إندونيسيا في المرتبة الثانية عشر بواقع 24 مليون و790 ألف جرعة ثم إسبانيا في المرتبة الثالثة عشر بواقع 23 مليون و960 ألف جرعة وكندا في المرتبة الرابعة عشر بواقع 21 مليون و30 ألف جرعة.

وتجاوز إجمالي جرعات اللقاح الممنوحة حتى يومنا هذا حول العالم المليار و670 ألف جرعة.

وسجلت جزر سيشيل أعلى معدلات تلقيح لكل مئة شخص بالنسبة لإجمالي التعداد السكاني، حيث بلغ عدد الجرعات الممنوحة لكل 100 شخص نحو 134.39 جرعة.

وجاءت سان مارينو في المرتبة الثانية بواقع 123.95 جرعة ثم الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة بواقع 122.39 جرعة.

واحتلت إسرائيل المرتبة الرابعة بواقع 121.98 جرعة ثم مالطا في المرتبة الخامسة بواقع 106.18 جرعة.

وكانت المرتبة السادسة من نصيب البحرين بواقع 92.86 جرعة تلتها شيلي في المرتبة السابعة بواقع 90.60 جرعة ثم بريطانيا في المرتبة الثامنة بواقع 89.25 جرعة وجزر المالديف في المرتبة التاسعة بواقع 85.44 جرعة.

واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة العاشرة بواقع 85.43 جرعة تلتها المجر في المرتبة الحادية عشر بواقع 83.18 جرعة ثم قطر في المرتبة الثانية عشر بواقع 79.60 جرعة.

وجاءت منغوليا في المرتبة الثالثة عشر بواقع 79.45 جرعة، ثم الأوروجواي في المرتبة الرابعة عشر بواقع 73.37 جرعة ثم موناكو في المرتبة الخامسة عشر بواقع 73.04 جرعة.