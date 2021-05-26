أنقرة (زمان التركية) – استغل نادي طرابزون سبور التركي موسم الانتقالات لصالحه بشكل سريع، وضم الجناح الأيسر لنادي بارما الإيطالي، جيرفينيو، ومدافع نادي روما الإيطالي، برونو بيريز، بعد توصله مع الناديين الإيطاليين لاتفاق مبدئي.

واحتفى مشجعو نادي طرابزون سبور بكل من جيرفينيو وبرونو بيريز أثناء مغادرتهم لمطار طرابزون بعد وصولهما على متن طائرة خاصة، ومن خلال الهتاف باسمهما ومنحهم الزهور أعرب المشجعون عن سعادتهم بانضمام اللاعبين إلى فريقهم.

وتوجه اللاعبان إلى الفندق الذي سيمكثان رفقة مدير النادي إمرة توك الذي كان في استقبالهما، وسيقوم اللاعبان غدا بالتوقيع على العقد مع نادي طرابزون سبور التركي.

هذا وشارك العاجي جيرفينيو (33 عاما) في 25 مباراة هذا الموسم مع نادي بارما وأحرز خلالهم خمسة أهداف، بينما شارك البرازيلي برونو بيريز في 30 مباراة هذا الموسم مع نادي روما أحرز خلالها هدف واحد.