أنقرة (زمان التركية) – رفض البرلمان التركي بأصوات حزبي “العدالة والتنمية والحركة القومية” الاقتراح البرلماني الذي تقدم به حزب الشعوب الديمقراطي، للتحقيق في فضائح بعض مسؤولي الحكومة التي كشفها زعيم المافيا التركية، سادات بكر.

تسببت سلسلة الفيديوهات التي نشرها سادات بكر على قناته الخاصة على موقع اليوتيوب، وحصدت ملايين المشاهدات، في حالة جدل واسعة في تركيا، خاصة أن من بين المتورطين وزير الداخلية، سليمان صويلو.

وبسبب الفيديوهات، تقدم نائب حزب الشعوب الديمقراطي، “علي كنان أوغلو”، باقتراح للبرلمان التركي يطلب خلاله التحقيق في تصريحات سادات بكر.

وقال كنان أوغلو خلال كلمة له في البرلمان: “هناك ادعاءات على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل زعيم المافيا التركية، تتعلق بجرائم في التسعينيات وبعد عام 2015. في هذه الادعاءات، تورط علنا بعض المسؤولين الحكوميين السابقين، وبعض الأشخاص المعروفين. هؤلاء المسؤولين تورطوا في جرائم مثل القتل والاختطاف، الرشوة. بصفتنا حزب الشعوب الديمقراطي، نريد التحقيق في هذه المزاعم”.

وأوضح كنان أوغلو أن هذه الدراسة مهمة من حيث قتل رجال الأعمال الأكراد في التسعينيات، وقتل موسى عنتر وقتل سافاش بولدان، والكشف عن العديد من الجرائم.

وتابع كنان أوغلو: “من المهم التحقيق مع المسؤولين عن مذبحة روبوسكي تحت حكم حزب العدالة والتنمية، والوحشية في بلدات “صور ونصيبين” ومذبحة محطة أنقرة. هذه اللجنة مهمة للتحقيق في التعذيب الذي تم في المروحية. من الضروري الكشف عن قتلة كمال كوركوت، بيركين إيلفان وغيرهم الكثير. من المهم التحقيق في عهد إرهان تونسل، الذي كان مسؤولاً عن مقتل هرانت دينك. هذه اللجنة مهمة للتحقيق في من أراد وأفسح المجال لزعيمه لعقد اجتماعات حاشدة مع تحالف الشعب. ومن المهم التحقيق في سبب قول زعيم التنظيم الإجرامي “تذكرة عودتي” لوزير الداخلية “.

وتم رفض اقتراح حزب الشعوب الديمقراطي بأصوات نواب حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية.