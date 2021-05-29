أنقرة (زمان التركية) – قطع سائح سويسري، مسافة 7 آلاف كيلو متر داخل تركيا خلال 6 أشهر فقط.

السائح السوريسري لويس كورنيللي، وصل إلى تركيا بالطائرة قبل 6 أشهر، وانطلق في رحلته بالدراجة من مدينة إزمير غرب تركيا، حتى وصل أخيرا إلى محافظة هكاري التركية جنوب البلاد.

وأوضح السائح السويسري البالغ 43 عاما، أنه كان لديه فضول بشأن هكاري المشهورة بجبالها، ولأن الجبال هنا تشبه جبال الألب في بلاده.

كورنيللي الذي قال إنه يزور تركيا للمرة الثالثة، أكد على إعجابه بالثقافة التركية، متابعا: “أحببت تركيا كثيرًا. إنها بلد غني جدًا من حيث الجمال الثقافي والتاريخي والطبيعي. أنا أحب شعبها”.

وأشار السائح إلى أن الناس في تركيا مضيافون للغاية. إنهم يرحبون به أينما ذهب. يستضيفون ويقدمون الطعام. لهذا هو سعيد جدا، ومحظوظ جدا لوجوده في تركيا.