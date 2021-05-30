أنقرة (زمان التركية) – قال الكاتب الصحفي التركي المعارض، جان دوندار، إن اعترافات زعيم المافيا التركي، سادات بكر، تكشف أنه كان على حق عندما كشف فضيحة إرسال الأسلحة من قبل جهاز المخابرات إلى الجهاديين في سوريا، بينما تم اتهامه بالخيانة.

جان دوندار كشف أن سادات بكر هدده حينها، قائلا: “أنت تستحق الإعدام”، في إشارة إلى التعاون الذي كان بين زعيم المافيا وحكومة حزب العدالة والتنمية.

خلال لقاء مع محطة راديو “أحرار”، أوضح دوندار المقيم حاليا في ألمانيا، أنه خلال فترة تواجده في السجن، بسبب التقارير التي نشرها عن شاحنات الأسلحة التي عبرت إلى سوريا، تلقى رسالة تهديد من سادات بكر مفادها “لقد خنت وطنك، أنت يستحق الاعدام”.

وأشار دوندار أن سادات بكر اعترف في الفيديو الأخير أن حكومة حزب العدالة والتنمية أرسلت الأسلحة إلى تنظيم النصرة، الذي يعتبر الجناح السوري لتنظيم القاعدة، في شاحنات تابعة له عبر الحدود باعتبارها تحمل مساعدات غذائية إلى تركمان سوريا.

دوندار قال إنه دفع الثمن غاليا، حيث تم “استجوابه ومحاكمته وسجنه وإطلاق النار عليه وإبعاده عن عائلته ونفيه ومصادرة جميع ممتلكاته، بسبب نشره -في عام 2014 – عن هذه الوقائع التي فضحت إرسال المخابرات التركية شاحنات محملة بالأسلحة إلى جبهة النصرة في سوريا”.

وتابع: “خلال فترة سجني تلقيت رسالة تهديد من سادات بكر. لست أنا وحدي، ولكن المدعين العامين والقضاة الذين ضبطوا تلك الشاحنات دفعوا ثمن نشر الخبر. كذلك البرلمانيون الذين حققوا، وجميع مديري جريدة جمهورييت الذين نشروا الخبر … “.

وعلق دوندار على قول سادات بكر مخاطبا الرئيس رجب أردوغان “سنتحدث عنك يا أخي طيب”، قائلا إن هذا الأسبوع سيقضيه أردوغان بلا نوم، حتى موعد بث فيديو سادات بكر الجديد.

العترافات الجريئة التي أدلى بها سادات بكر تأتي بعد أن أبدى الرئيس التركي دعمه لوزير الداخلية سليمان صويلو، بعد الاتهامات التي وجهت إليه من قبل سادات بكر.

الفضائح التي كشف عنها سادات بكر على مدار أكثر من شهر، جددت لدى الأتراك الشكوك في تعامل الحكومة من عصابات المافيا، خاصة في حوادث الاغتيالات والاختطاف والاختفاء القسري، وتجارة السلاح والمخدرات.