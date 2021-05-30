أنقرة (زمان التركية) – وضع نادي غلطة سراي التركي هداف الدوري الممتاز لعام 2020، أليكسندر سورلوث، ضمن قائمة اللاعبين اللذين يسعى لضمهم إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات.

وبينما تجري الاستعدادات للانتخابات بالنادي، يسعى النادي خلال فترة الانتقالات لمعالجة عدم تقديم خط الهجوم للأداء المنتظر خلال الموسم الأخير وهو ما أضاع البطولة من نادي غلطة سراي.

نادي غلطة سراي يريد إصلا خط الهجوم أولا، حيث سيوفر الموارد المالية لإتمام الانتقالات من خلال بيعه اللاعبين من أصحاب التكلفة العالية.

ويخطط نادي غلطة سراي لشراء كل من مصطفى محمود وخليل درويش أوغلو بالعائدات التي سيحققها من بيع كل من فالكو ودياني.

ويسعى النادي لضم اللاعب النرويجي أليكسندر سورلوث، حيث سيتقدم النادي بعرض لاستعارة سورلوث الذي لم يحقق توقعات نادي ار بي ليبزيج الذي انتقل له بعد حصده لقب هداف الدوري أثناء مشاركته بصفوف نادي طرابزون سبور.

وبإمكان نادي غلطة سراي سداد تكلفة الاستعارة دون تعريض موازنته لضغوط. وفي حال انتقال سورلوث، الذي يحظى أيضا باهتمام كل من بشيكتاش وفنربهشه، فإنه سيعود إلى طرابزون سبور.

نادي ار بي ليبزيج سيعلن عن قراره وفقا لموقف الهداف النرويجي وهو ما دفع نادي غلطة سراي إلى تسريع وتيرة محاولات الإقناع.