أنقرة (زمان التركية) – استنكرت الحكومة اليونانية تصريحات وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، بشأن عدم منح أثينا الأقلية المسلمة من ذوي الأصول التركية في تراقيا الغربية حقوق مدنية متساوية.

وشدد المتحدث باسم الخارجية اليونانية، ألكسندر بابايوانو، على رفض بلاده لما وصفها بأنها “ادعاءات تركية عارية تماما من الصحة” بشأن عدم حماية حقوق هؤلاء المواطنين أو تعرضهم للتمييز.

وكان جاويش أوغلو قد صرح خلال لقاءات مختلفة أجراها في تراقيا الغربية يوم الأحد أن تركيا ترغب في أن تمنح اليونان الأقليات التركية المقيمة في تراقيا الغربية الحقوق التي تمنحها تركيا للأقليات اليونانية والكنيسة الأرثوذكسية اليونانية في تركيا.

وعبر حسابه بموقع تويتر نشر جاويش أوغلو تغريدة أشار خلالها إلى زيارته ثانوية جلال بيار التي تعد واحدة من الثانويتين الخاصتين بالأقلية التركية في تراقيا الغربية، قائلا: “من المهم حصول أبناء أشقائنا على التعليم في أوضاع أفضل وبلغتهم الأم في جميع المراحل التعليمية. وسنواصل دعمنا لأشقائنا من أجل حل هذه المشكلات”.

هذا ومن المنتظر أن يلتقي جاويش أوغلو مع رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميكوتاكيس، ونظيره اليوناني، نيكوس ديندياس، اليوم في إطار برنامجه الرسمي.