أنقرة (زمان التركية) – شهدت بلدة كارابينار بولاية قونيا وسط تركيا انخسافا أرضيا أسفر عن تشكّل غور بعمق 65 مترا وعرض 3 أمتار.

وكان مواطن تركي يدعى بكر إلهان، يركب خطوط مياه في حقل جده الواقع ببلدة كاربينار، وأثناء ذلك لاحظ تشكّل الغور وهو ما أصابه بالفزع.

تجمع سكان المنطقة وقاموا بفحص الانهيار الأرضي، في الحقل الذي تم جز البرسيم منه قبل يومين فقط.

وفي تصريحاته للصحفيين كشف إلهان عن الخوف الشديد الذي شعر به عقب رؤيته الانخساف الأرضي، حيث أفاد أنه كان يعمل في الحقل حتى ساعات المساء دون أن يلاحظ أي شيء غريب.

أضاف: “في الصباح لم يكن الغور موجودا بالحقل. نهضت في الصباح وقمت بتغيير خطوط الري ولاحقا ذهبت إلى حقل آخر من ثم عدت. وعند عودتي لاحظت اختلافا في منتصف الحقل. اقتربت وأنا أشعر بالخوف. وعندما تغلّبت على خوفي واقتربت أكثر أدركت أنه غور وسارعت بإبلاغ جدي. كان الحقل مزروعا بالبرسيم. قبل بضعة أيام قمنا بحصده وإعداد الحزم منه وكان هناك عمال وشاحنات بالحقل الذي تشكّل به الغور. الحمد لله أنه لم يحدث حينها”.

من جانبه أكد مالك الحقل أنه سبق وأن تشكّل غورين في حقل آخر مجاور، قائلا: “هناك بضعة أغوار أخرى في هذه المنطقة. هذا يبعث بالخوف أثناء العمل بالحقل”.

يذكر أنه تتواصل الانهيارات في محيط الغور من حين لآخر نظرا لتشكّله حديثا.