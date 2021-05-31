أنقرة (زمان التركية) – ارتفع سعر لحم الدجاج في تركيا حتى بات يقترب من سعر اللحم الأحمر، ليتحول تناولها إلى “رفاهية”.

ناسي كابلان، رئيس جمعية صناعة لحوم الدواجن (BESD-BİR)، صرح أن القطاع يمر باضطارابات منذ سنوات عديدة. وأوضح كابلان أن أكبر الشركات في القطاع إما غيرت نشاطها أو أفلست.

وأضاف كابلان أن استهلاك الفرد من اللحم الأبيض سنويا انخفض إلى 19.5-20 كجم في عام 2020، بعد أن كان من 21 إلى 22 كيلوجرامًا.

وتابع كابلان: “هذا التراجع يخيف الصناعة. لقد خفضت العديد من الشركات الآن طاقتها الإنتاجية بنسبة 25-30 في المائة لتجاوز خطر الإفلاس”.

وذكر كابلان أن زيادة التكلفة هي أكبر مشكلة في القطاع، مشيرا إلى أن الزيادات في سعر صرف العملة الأجنبية، هو العنصر الرئيسي المؤثر بفعالية.

وتحدث رئيس جمعية صناعة لحوم الدواجن عن ارتفاع تكاليف الإنتاج حيث قال: العلف يمثل 75 بالمائة من تكاليفنا. مع الوباء، زادت البلدان المصدرة التي لا تبيع الأعلاف لحماية مخزونها من أسعار السلع الأساسية بنسبة 80-120 في المائة. لم نتمكن من تحمل التكاليف. طرد الكرتون الذي اشتريناه مقابل 1.90 قرش في يناير 2020 يشتري الآن مقابل 4.35 قرش. نقوم حاليًا بشراء الذرة التي اشتريناها مقابل 1300 ليرة تركية مقابل 2550 ليرة تركية”.

وتساءل كابلان: كيف لا نرفع الأسعار؟ نحن ندرك أن الأسعار بدأت تتجاوز القوة الشرائية للمواطنين ونحن خائفون جدا من ذلك، ومبيعاتنا تنخفض”.

–

تركيا، الدواجن، الأعلاف، ارتفاع أسعار اللحوم