أنقرة (زمان التركية) – طردت الشرطة في تركيا طلابًا من جامعة البسفور في إسطنبول خارج الحرم الجامعي بمنتصف الليل.

طلاب جامعة البسفور التركية دخلوا في اعتصام ليل الإثنين داخل الحرم الجامعي احتجاجا على منع استاذهم، فوزي أرشين الأستاذ بقسم اللغات والآداب الغربية، وأحد أكبر الداعمين للطلاب، من إلقاء محاضرته.

يأتي ذلك بينما يواصل طلاب وأساتذة جامعة البسفور احتجاجهم من حين لآخر على تعيين رئيس الجامعة، مليح بولو، في المنصب بقرار رئاسي.

وتجمّع الطلاب داخل الحرم الجنوبي ونصبوا خيامهم لقضاء الليلة، غير أن عناصر الشرطة احتشدت أمام الحرم الجامعي.

Güney Kampüs'te özel güvenlik ve sivil polisler müdahaleye başladı.#cetelerserbestbogaziciablukada pic.twitter.com/V4kSnpiKks — Boğaziçi Direnişi (@budirenisi) May 31, 2021

بادر الحرس الخاص بتوجيه التهديدات للطلاب لإنهاء اعتصامهم، من ثم أجبرت الشرطة الطلاب المعتصمين على مغادرة الحرم الجامعي والعودة إلى منازلهم.

وكانت الجامعة زعمت أن قرار منع البروفيسور فوزي إرتشين سببه أنه “عامل طلابه بشكل غير عادل في توزيع الدرجات” وأن محاضراته لا تتوافق مع معايير جامعة بوسطن.

البروفيسور فوزي إرتشين قال لصحيفة جمهوريت عن وقفه عن العمل “ربما كان سبب إنهاء محاضراتي هو أنني كنت أدعم الطلاب في مقاومتهم منذ البداية. لأن مقرري كان شائعًا جدًا وأعتقد أنني درسته جيدًا. لذلك أعتقد أنني استهدفت بهذه الطريقة لأنني قدمت الدعم القانوني للطلاب في مواجهة الظلم الذي لحق بهم. هذا أيضًا محزن للغاية، لأنني لا أفعل إلا ما ما يمليه علي واجبي. أنا أحب طلابي. سيستمر هذا الدعم من الآن فصاعدا. دعمهم يجعلني أشعر بأنني أقوى”.

وحول الاجراءات التي سيتخذها أجاب إرسين، “سأقدم كل اعتراضاتي بشكل قانوني”.