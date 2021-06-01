أنقرة (زمان التركية) – قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن أنقرة لم تعرض على الولايات المتحدة الإشراف على منظومة الدفاع الصاروخي الروسية S-400.

جاء ذلك ردًا على أسئلة الصحفيين خلال زيارته إلى أثينا مع نائبه، سادات أونال.

جاويش أوغلو قال: “سنتولى الإشراف كاملا على هذه المنظومة. لهذا قمنا بإرسال العديد من المهندسين والفنيين إلى روسيا للتدرب. كما أن عملية الإشراف لن يشارك بها أي عسكريين أو خبراء روس”.

جاويش أوغلو قال إنه ليس بالإمكان قبول أي مقترح تتقدم به أي دولة أخرى، قائلا: “ولا أتذكر أنه تم التقدم بمقترح كهذا”.

وأضاف جاويش أوغلو أن الولايات المتحدة ترغب في العمل عن كثب مع تركيا وأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أبلغ نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، خلال الاتصال الهاتفي برغبة بلاده في العمل عن كثب مع الجانب التركي، : “غير أنه يتوجب علينا تجاوز المشكلات القائمة، والدبلوماسية ضرورية لتحقيق هذا”.

ويستعد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان للقاء نظيره الأمريكي جو بايدن، للمرة الأولى، على هامش قمة الناتو في 14 يونيو، فيما لوحظ أن الحركة الدبلوماسية بين أنقرة وواشنطن قد ازدادت.

واشنطن وجهت عدة رسائل إلى أنقرة، عبر الدبلوماسية، تتضمن التحذير بشأن حالة حقوق الإنسان في تركيا، وتجنب الإجراءات التي من شأنها إضعاف الناتو.

وعلى رأس هذه الرسائل حصر مشاكل العلاقات التركية-الأمريكية التي كانت مصدر إزعاج لفترة طويلة والحفاظ على الوضع الراهن. لطالما شعرت تركيا بعدم الارتياح تجاه دعم الولايات المتحدة لقوات سوريا الديمقراطية، التي يتشكل عمودها الفقري الأساسي من قبل وحدات حماية الشعب الموالية لحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.

وجهت واشنطن رسالة بخصوص منظومة الصواريخ الروسية إس -400 التي اشترتها تركيا، حيث أكدت واشنطن أن أنقرة تعرف ما يجب أن تفعله بخصوص هذا الموضوع للتخلص من العقوبات.

قضية أخرى على جدول أعمال الولايات المتحدة هي القضية المرفوعة ضد بنك خلق التركي، المتهم بخرق الحظر المفروض على إيران. كما أعطت واشنطن رسالة بخصوص ليبيا، حيث طالبت كل القوات الأجنبية الموجودة هناك بالانسحاب تدريجيا.

ويندي شيرمان نائبة وزير الخارجية الأمريكي قالت الشهر الماضي من تركيا في أول زيارة رفيعة المستوى لمسئولة بإدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن قضايا حقوق الإنسان تشغل الرئيس الأمريكي، وأن مسألة الصواريخ الروسية التي حصلت عليها تركيا ذات بعد سياسي وليس فني.

وأضافت نائبة وزير الخارجية الأمريكي في تصريح لقناة CNN Turk أن بايدن سيطرح هذه المسائل في اجتماعه مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على هامش قمة حلف الناتو في منتصف يونيو القادم.

وقالت ويندي شيرمان، بخصوص مسألة الدعم الأمريكي لوحدات حماية الشعب الكردية، التي لا تزال خلافًا مع تركيا في سوريا، إن الغرض الوحيد من علاقة الولايات المتحدة بالقوات الكردية هو هزيمة تنظيم داعش.