أنقرة (زمان التركية) – رفض 6 من لاعبي منتخب هولندا الحصول على لقاح كورونا، مما مثل صدمة كبيرة للحكومة التي تواجه رفضًا للقاح من شرائح متعددة.

أعطت هولندا للرياضيين الوطنيين المشاركين في بطولة أوروبا وأولمبياد طوكيو أولوية التطعيم. تم تطعيم لاعبي المنتخب الهولندي لكرة القدم يوم الأربعاء الماضي.

وحصل 99 في المائة من الرياضيين المشاركين في الألعاب الأولمبية في البلاد على اللقاح.

مدرب المنتخب الهولندي فرانك دي بوير أعلن أن ستة لاعبين من المنتخب رفضوا أخذ اللقاح. يذكر أن أحدهم هو Wouth Weghorst، الذي ذكر سابقًا أنه يشك في فيروس كورونا واللقاحات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان من المخيب للآمال بالنسبة للحكومة رفض اللقاح من قبل لاعبي كرة القدم الوطنيين، الذين كانت تأمل أن يعطوا رسالة طمأنة للشعب.

يقول عالم الفيروسات، أب أوسترهاوس، إن تلقيح لاعبي كرة القدم المشهورين سيكون مثالاً يحتذى به.

وقالت وسائل إعلام هولندية إن نسبة أولئك الذين لا يرغبون في الحصول على لقاح فيروس كورونا بين المهاجرين والمسيحيين المحافظين والجماعات منخفضة التعليم في هولندا مرتفعة للغاية، مشيرة إلى أنه سيتم تنظيم حملة لإقناع هذه الشرائح.

وعلى الرغم من أن معدل التطعيم في هولندا يبلغ حوالي 90 بالمائة، وفقًا لأطباء الأسرة، فإن معدل أولئك الذين تم تطعيمهم يبلغ حوالي 30 بالمائة في المدن الكبرى، خاصة في المناطق التي يعيش فيها المهاجرون ومجموعات التعليم والدخل المنخفض.

ويعتمد رافضو اللقاح في الغالب على الآراء المناهضة للتطعيم التي يسمعونها من وسائل التواصل الاجتماعي أو الأشخاص من حولهم.