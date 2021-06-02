أنقرة (زمان التركية) – على خطى الرئيس رجب أردوغان؛ دافع البرلماني عن حزب العدالة والتنمية سيركان بير، عن أركان يلدريم، نجل بن علي يلدريم رئيس وزراء تركيا السابق، بعد اتهامه من قبل زعيم مافيا تركي بتجارة المخدرات.

زعيم المافيا التركي، سادات بكر، قال في مقطع فيديو إن نجل بن علي يلدريم متورط في تجارة المخدرات، وذكر أن إركان يلدريم مكث في فنزويلا أربعة أيام محاولاً إيجاد مصدر بديل لنقل الكوكايين، مشيرا إلى أن الكوكايين المهرب إلى تركيا يتم توزيعه على اليخوت التيابعة لشركة إركان، ويتم تهريبه أيضاً عبر ميناء اللاذقية في الساحل السوري.

بعد هذا الفيديو، حاول رجال حزب العدالة والتنمية الدفاع عن نجل يلدريم، حيث أكدوا أن أركان والوفد المرافق وزعوا الأقنعة الطبية واختبارات كورونا في فنزويلا.

وكان آخر المدافعين عن نجل يلدريم البرلماني سيركان بير رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية التركية الفنزويلية، الذي كان ضمن الوفد التركي إلى فنزويلا.

وقال بير إنه تم توزيع أقنعة طبية ومعدات على رجال الأعمال الأتراك والمحتاجين في فنزويلا، مشيرا إلى أن “إركان رجل أعمال خير. هو ابن رئيس وزرائنا، ولا يليق بأي مواطن تركي الافتراء على شخص أو قراءة النوايا”.

وأضاف بير أنه بجانب الأقنعة واختبارات كورونا، أحضروا حلوى اللوز والبقلاوة، متسائلا: هل يجب أن نخبرك عن ذلك أيضا؟”.

كما أشار بير إلى أنهم ذهبوا أيضا إلى فنزويلا لمتابعة الانتخابات، حيث زار الوفد لجان الاقتراع في 6 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وزار مدرستين تابعتين لمؤسسة معارف في 7 كانون الأول (ديسمبر) الماضي. كما افتتح الوفد وحدة الحروق في المستشفى التابع لوزارة الصحة مسجد فلسطين.

رئيس وزراء تركيا الأسبق بن علي يلدريم دافع عن نجله وقال إن إركان ذهب إلى فنزويلا من أجل تقديم مساعدات طبية لمواجهة وباء كورونا.

الكاتب الصحفي عبد القدير سلفي المقرب من حزب العدالة والتنمية الحاكم، حاول دعم رواية بن علي يدلريم، وعلق في مقاله أمس بصحيفة حريات التركية، عن سبب عدم وجود ما يثبت تقديم مساعدات من إركان نجل بن علي يلدرم إلى فنزويلا، خلال الزيارة التي قال عنها زعيم المافيا التركي بأنها كانت للبحث عن مصدر للمخدرات.

سلفي برر عدم ورود معلومات بشأن تقديم شحنة أقنعة طبية إلى فنزويلا بسجلات الجمارك بسبب أن هذه المساعدات كانت صغيرة ويمكن للمسافر حملها معه.

دفاع عبد القدير سلفي عن إركان يلدريم، يثير السخرية، إذا أن ما يمكن السماح بحمله عند السفر دون جمارك، بالتأكيد لا يمكن أن يطلق عليه مساعدات قدمت إلى شعب دولة لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

أردوغان كان أول من قدم الدعم لنجل بن علي يلدرم، وقال خلال مؤتمر الكتلة البرلمانية لحزبه “إن استهداف رفيقنا بن علي يلدرم الذي عمل وزيرا لسنوات وتولى رئاسة الوزراء ورئاسة البرلمان ورئاسة حزبنا من خلال نجله هو دليل آخر على النوايا الفعلية لهذه الحملات” التي وصفها بأنها تستهدف إضعاف تركيا.

يذكر أن نائب حزب الشعب الجمهوري في اسطنبول يوكسيل منصور كيليش، الذي كان موجودا ضمن الوفد، أكد أنه رأى أركان يلدريم مرة واحدة خلال الرحلة، وأن معدلات فيروس كورونا في فنزويلا منخفضة وأن عدد المواطنين اللذين يقبلون على ارتداء الأقنعة الطبية قليل جدًا.

ونجح سادات بكر في ضرب أعدائه ببعضهم وباتت حكومة أردوغان والمقربون منها في وضع لا يحسدون عليه، فلا أحد يعلم، من هو المستهدف التالي في سلسلة فيديوهاته.

يذكر أن نتائج استطلاع رأي لمركز أبحاث العمليات الاجتماعية، بمشاركة 3140 شخصا، كشفت أن 52.6% يصدقون إدعاءات زعيم المافيا التركي، سادات بكر، والفضائح التي كشفها حول مسئولين حاليين وسابقين.