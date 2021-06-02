عمان (زمان التكية)ــ لا يمكن الاستغناء عن الثلاجة لفائدتها في حفظ الطعام من التلف، لكن كثيرًا من الأطعمة لا نحتاج إلى حفظها في الثلاجة، بل أن بعض الأطعمة تفسد إذا وضعناها في الثلاجة.

يعتبر حفظ الطعام في الثلاجة وسيلة جيدة لحمايتها من البكتيريا، ولذلك تلجأ النساء إلى وضع كافة أنواع الأطعمة في الثلاجة.

ولكن هناك بعض المواد الغذائية التي لا يشترط وضعها في الثلاجة لحفظها، حيث أن وجودها في الخارج لا يسبب تطور البكتيريا فيها ولا يؤثر على جودتها، بل على العكس، يمكن أن يكون تخزينها خارج الثلاجة هو الأفضل لها، مثل:

1- الأفوكادو

الأفوكادو ينضج أفضل في درجة الحرارة الطبيعية، وبمجرد أن ينضج يجب إستخدامه على الفور، ولذلك ينصح ببقاء الأفوكادو خارج الثلاجة.

2- الموز

أيضاً ينصح بحفظ الموز خارج الثلاجة، ويمكن لف رأس الموز بالنايلون للحفاظ عليه أكثر وقت ممكن.

أما وضعه في الثلاجة سيسرع من ظهور اللون البني عليه من الخارج، ومع هذا ستبقى ثمرة الموز جيدة من الداخل.

3- الريحان

يؤدي حفظ الريحان في الثلاجة إلى ظهور البقع السوداء عليه، حيث يذبل سريعاً ولا يصلح للإستخدام عندما يتعرض لدرجات حرارة باردة.

والأفضل هو وضعه خارج الثلاجة مع إبقاء أطرافه في الماء العذب ليصبح طازجاً لأطول فترة ممكنة.

4- الخبز

على الرغم من أن بقاء الخبز لفترة خارج الثلاجة قد يسرع من فساده، ولكن وضعه في الثلاجة أيضاً سيجعله يصبح جافاً وغير صالح للتناول، والأفضل هو حفظه بالفريزر.

في حالة تناوله خلال أيام قليلة قادمة، فيمكن إبقاءه خارج الثلاجة في مكان جاف، ولكن إذا أردت الإحتفاظ به لفترة أطول فيفضل وضعه في الفريزر وليس

الثلاجة.

5- الباذنجان

يعتبر الباذنجان من الخضروات المحبة للحرارة المرتفعة، ويمكن تخزينها في درجة حرارة الغرفة العادية دون قلق.

6- العسل

يجب تخزين العسل في مكان بارد وجاف، ولابد من تغطيته بإحكام، ومع هذا يتحول العسل إلى حالة صلبة مع الوقت، أما في حالة وضعه في الثلاجة، فسوف يسرع هذا من تصلبه وصعوبة إستخدامه.

ولإعادة تسييل العسل، يتم وضع البرطمان في وعاء يحتوي على ماء ساخن حتى يذوب.

7- الشمام

لضمان الإحتفاظ على نكهته المميزة، والحفاظ على مضادات الأكسدة الموجودة فيه، ينصح بقاء الشمام خارج الثلاجة، وينطبق هذا على البطيخ وقرع العسل.

ولكن في حالة فتح هذه الأطعمة أو تناول جزء فقط منها، يجب حفظها في الثلاجة بعد لفها بالنايلون لأن وجودها خارج المبرد سيؤدي إلى تلفها.

8- البصل، الكراث، والثوم

إن الرطوبة العالية تؤدي إلى إفساد هذه المواد الغذائية، وتساعد على إنباتها أو تعفنها، ولذلك يفضل حفظهم في مكان بارد وجاف.

9- الفلفل بألوانه

سواء الفلفل الأخضر، الأحمر أو الأصفر، فلا ينصح وضعهم في الثلاجة، والأفضل تركها في مكان جاف وبارد وجيد التهوية. وينطبق هذا على الفلفل الحار أيضاً.

10- الفواكه الإستوائية

وتشمل الأناناس، البابايا، الكيوي، المانغو، وغيرها، حيث أنها تخزن بشكل أفضل في درجات الحرارة العادية.

11- البطاطس

إن درجات الحرارة المنخفضة سوف تؤثر على مذاق البطاطس، كما أن الرطوبة تؤدي إلى إنباتها، وبالتالي يصعب إستخدامها فيما بعد.

وينصح بتخزين البطاطس في مكان مظلم وبعيداً عن أي رطوبة.

12- البطاطا الحلوة

إذا وضعت البطاطا الحلوة في الثلاجة، فتظهر عليها بقع تغير لونها، ولأنها تحتاج إلى رطوبة عالية، فينصح وضعها داخل كيس بلاستيكي أو حاوية خاصة لحفظ المنتجات الغذائية.

13- الطماطم

يتسبب تبريد الطماطم في سرعة تلفها، كما أن وضعها في الثلاجة يؤدي إلى تغير نكهتها ورائحتها.

ولذلك يفضل أن تبقى خارج الثلاجة مع عدم وضع ثمرات الطماطم فوق بعضها لأنه إذا فسدت واحدة سوف تفسد ما حولها. ويجب أيضاً وضعها في مكان جيد التهوية.

ويراعى في هذا درجة حرارة المكان، حيث أنه في حالة كان المنزل بدرجة شديدة الإرتفاع، فسيكون الخيار الأمثل هو وضعها في الثلاجة.

14- التفاح والكمثرى

يمكن للتفاح والكمثرى الإحتفاظ بجودتهما لمدة حوالي أسبوعين خارج الثلاجة، ولكن في حالة وجود كميات كبيرة أو بقاءهما لفترات أطول فيمكن وضعهما في الثلاجة.

15- الفاصوليا

تتأثر الفاصوليا عموماً والفاصوليا الخضراء تحديداً بدرجات الحرارة المنخفضة، فتصبح غير طازجة.

ولكن إذا كان الطقس حار بشدة في المنزل، فيمكن وضعها في المكان الأقل برودة بالثلاجة.

16- البيض

في درجات الحرارة المرتفعة، ينصح بوضع البيض في الثلاجة، ولكن خلال الطقس البارد، سيكون من المحبذ بقاءه خارج الثلاجة. حيث إن إبقاء البيض الطازج في درجة حرارة الغرفة العادية لعدة أيام قبل الطهي، سيجعل مذاقه أفضل ويكون أسهل في التقشير.

وفي حالة كان البيض متسخ من الخارج ببعض الصفار أو البياض نتيجة تكسر أحدهم، أو وجود تشققات فيهم، فلابد من وضعه في الثلاجة حتى لا يفسد.

17- البامية

تعتبر البامية من الخضروات المحبة للحرارة المرتفعة، وإذا تم وضعها في درجة حرارة منخفضة فسوف تظهر عليها بقع بنية اللون.

ينصح بتخزين البامية في مكان بارد، وإذا كان المنزل شديد الحرارة فسوف يستلزم وضعها في الثلاجة.

18- زيت الزيتون والزيوت النباتية الأخرى

مثل زيت الجوز وزيت الكتان وغيرهما، فلا يوصى بوضعهم في الثلاجة، لأن هذا سيؤثر على مذاق الزيت، وذلك لأنه قد يتحول لحالة صلبة قليلاً في الثلاجة، ثم يعود للحالة السائلة مرة أخرى عند خروجه، وهذا التغير يؤثر على نكهته.

والأفضل هو شراء كميات محدودة من الزيوت، بحيث لا يتم تخزينه لفترات طويلة.

19- البرتقال والفواكه الحمضية

والتي تشمل الغريب فروت، الليمون، والليمون الحامض، والتي يمكن أن تحافظ على جودتها خارج الثلاجة لفترة جيدة، وخاصةً أن هذه الفواكه شتوية وبالتالي يكون الطقس بارد في المنزل ولا تفسد سريعاً.

ويشترط وضعها في مكان جيد التهوية.

20- الخوخ والنكتارين والمشمش

يفضل أن نسمح لهذه الفواكه أن تكمل نضجها في درجات الحرارة الطبيعية، وعندما تنضج، يمكن الإحتفاظ بها في الثلاجة لبضعة أيام.

21- الصويا صوص

بالإضافة إلى التوابل التي تحتوي على نسب ملح مرتفعة، حيث أن الملح يمنع نمو الكائنات الغذائية المسببة لهذا التلف، ولذا فلا حاجة إلى تبريدها في الثلاجة.

22- الخل والمواد عالية الحمضية

بما في ذلك الخردل والكاتشب والصوص الحار، فنتيجة حموضتها الطبيعية، لا تنمو عليها الكائنات المسببة للتلف الغذائي، ويمكن حفظها بأمان في درجة حرارة الغرفة، وفي نفس الوقت لن تتسبب الثلاجة في الإضرار بهم.

المصدر: ويب طب