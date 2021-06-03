أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات رسمية عن ارتفاع حجم الصادرات التركية، كما ارتفع أيضا عجز ميزان التجارة الخارجية خلال شهر مايو بمقدار 20.74.

وفق بيانات هيئة الإحصاء التركية ووزارة التجارة ارتفعت الصادرات خلال شهر مايو المنصرم بنحو 65.5 في المئة وارتفعت الواردات بنحو 54 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وأشارت البيانات التي كشف عنها وزير التجارة، محمد موش، بشأن التجارة الخارجية خلال الفترة بين شهري يناير/كانون الثاني ومايو هذا العام إلى ارتفاع الصادرات بنحو 65.5 في المئة لتسجل 16.5 مليار دولار.

وتعد هذه ثاني أعلى قيمة للصادرات تسجلها تركيا على الإطلاق خلال شهر مايو.

وخلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري ارتفعت الصادرات بنحو 38.3 في المئة مقارنة بالفترة عينها من العام الماضي لتسجل 85.2 مليار دولار.

وعلى الصعيد الآخر ارتفعت الواردات خلال شهر مايو المنصرم بنحو 54 في المئة لتسجل 20.6 مليار دولار.

وشهدت الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري زيادة في الواردات بنحو 25.3 في المئة لتسجل 103.5 مليار دولار.

هذا وارتفع أيضا عجز ميزان التجارة الخارجية خلال شهر مايو بنحو 20.74 في المئة ليسجل 4.15 مليار دولار، بينما شهد عجز ميزان التجارة الخارجية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري تراجعا بنحو 13.1 في المئة ليسجل 18.3 مليار دولار.