أنقرة (زمان التركية) – انتقد برلماني معارض إعلان الرئيس التركي، رجب أردوغان، حصوله على ثلاث جرعات من لقاح فيروس كورونا المستجد، معتبرًا أن هناك سرًا تم إخفائه.

البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، مراد أمير، اعتبر إعلان أردوغان حصوله على ثلاث جرعات من اللقاح خلال بث مباشر على التلفزيون التركي يؤكد صحة تصريحات حزب الشعب الجمهوري بشأن سيطرة حزب العدالة والتنمية الحاكم على اللقاحات.

البرلماني قال: “في ديسمبر/ كانون الأول الماضي صرحنا أن العدالة والتنمية يهيمن على اللقاحات. وها قد تأكد ادعاءنا هذا. العدالة والتنمية يرتكب جرما بالصحة العامة”.

وكان أردوغان، الذي سبق وأن أعلن حصوله على جرعتين من لقاح كورونا، أعلن خلال بث مباشر بين قناتي تي ار تي 1 وتي ار تي الإخبارية حصوله على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا.

أعضاء العدالة والتنمية يحصلون على اللقاح أولا

ذكر البرلمان أن حزبه كشف نهاية العام الماضي أن لقاح فيروس كورونا المستجد وصل تركيا منذ فترة طويلة وأن بعض قيادات الحزب الحاكم تهيمن عليه غير أن حزب العدالة والتنمية رفض الادعاءات التي أكدها أردوغان في تصريحاته بالأمس.

البرلماني المعارض زعم أن الرئيس تلقى جرعة في موعد سابق لما تم الإعلان عنه أمام عدسات الكاميرات.

وذكر أمير أن أردوغان حصل على الجرعة الأولى في 14 يناير/ كانون الثاني وحصل على الجرعة الثانية في 11 فبراير/ شباط بينما يتوجب الانتظار نحو 6 أشهر من أجل الحصول على جرعة أخرى، قائلا: “أيعني هذا أنه تم منح لقاح استعراضي لأردوغان أمام عدسات الكاميرات في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي”.

وأضاف البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، أن تصريحات أردوغان هذه تعني حصوله على الجرعة الأولى منذ وقت طويل، قائلا: “أي أنه مثلما زعمنا فإن اللقاح وصل تركيا منذ وقت طويل وليس في الثلاثين من ديسمبر/ كانون الأول -2020- مثلما أعلنت الحكومة وأن أعضاء حزب العدالة والتنمية حصلوا عليه قبل الجميع”.

هذا وأشار أمير إلى وفاة الآلاف من المواطنين والمئات من الطواقم الطبية حتى اليوم بسبب فيروس كورونا المستجد، متهما حزب العدالة والتنمية الحاكم بارتكاب جريمة بحق الصحة العامة بعدما اضطر تركيا إلى دفع ثمن باهظ بسبب فشله وجشعه.