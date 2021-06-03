أنقرة (زمان التركية) – علقت روسيا على ادعاءات متداولة بشأن طلب تركيا من خبراء روس العودة إلى بلادهم قبيل لقاء الرئيس أردوغان مع نظيره الأمريكي جو بادين.

وأصدرت الهيئة الروسية للتعاون العسكري والتقني بيانا حول الادعاء المتعلق بخبراء منظومة الدفاع الروسية S-400 المتواجدين في تركيا، كذّبت خلاله صحة هذه الادعاءات مفيدة أن عودة الخبراء ستتم وفقا للجدول المحدد مسبقا.

وفي تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية أفادت الناطقة باسم الهيئة، فاليريا ريشيتنيكوفا، أن عملية عودة الخبراء الفنيين الروس الموجودين في تركيا ستتم ضمن إطار اتفاقية المنظومة الصاروخية ستتم وفقا للجدول المحدد مسبقا.

وكانت وكالة بلومبيرغ الأمريكية قد زعمت أن تركيا أعادت الخبراء الروس إلى بلادهم قبيل لقاء أردوغان مع بايدن خلال قمة حلف الناتو كرسالة من الجانب التركي للجانب الأمريكي.

وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، قال هذا الأسبوع من أثينا إن أنقرة لم تعرض على الولايات المتحدة الإشراف على منظومة الدفاع الصاروخي الروسية S-400.

جاويش أوغلو قال: “سنتولى الإشراف كاملا على هذه المنظومة. لهذا قمنا بإرسال العديد من المهندسين والفنيين إلى روسيا للتدرب. كما أن عملية الإشراف لن يشارك بها أي عسكريين أو خبراء روس”.

جاويش أوغلو قال إنه ليس بالإمكان قبول أي مقترح تتقدم به أي دولة أخرى، قائلا: “ولا أتذكر أنه تم التقدم بمقترح كهذا”.

وأضاف جاويش أوغلو أن الولايات المتحدة ترغب في العمل عن كثب مع تركيا وأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أبلغ نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، خلال الاتصال الهاتفي برغبة بلاده في العمل عن كثب مع الجانب التركي، : “غير أنه يتوجب علينا تجاوز المشكلات القائمة، والدبلوماسية ضرورية لتحقيق هذا”.

ويستعد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان للقاء نظيره الأمريكي جو بايدن، للمرة الأولى، على هامش قمة الناتو في 14 يونيو، فيما لوحظ أن الحركة الدبلوماسية بين أنقرة وواشنطن قد ازدادت.

واشنطن وجهت عدة رسائل إلى أنقرة، عبر القنوات الدبلوماسية، تتضمن التحذير بشأن الإجراءات التي من شأنها إضعاف الناتو.

وجهت واشنطن رسالة بخصوص منظومة الصواريخ الروسية إس -400 التي اشترتها تركيا، حيث أكدت واشنطن أن أنقرة تعرف ما يجب أن تفعله بخصوص هذا الموضوع للتخلص من العقوبات.

ويندي شيرمان نائبة وزير الخارجية الأمريكي قالت الشهر الماضي من تركيا في أول زيارة رفيعة المستوى لمسئولة بإدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن مسألة الصواريخ الروسية التي حصلت عليها تركيا ذات بعد سياسي وليس فني.

وأضافت نائبة وزير الخارجية الأمريكي في تصريح لقناة CNN Turk أن بايدن سيطرح هذه المسائل في اجتماعه مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على هامش قمة حلف الناتو في منتصف يونيو القادم.