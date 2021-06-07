أنقرة (زمان التركية) – اندلعت مواجهات دامية بمنطقة مالتبه في قلب مدينة إسطنبول التركية، استخدم فيها سلاح الكلاشينكوف.

ووقعت اشتباكات مسلحة بين مجموعتين مساء يوم الأحد، أسفرت عن إصابة شخصين من بينهما شخص يعاني إصابات خطيرة.

الاشتباكات ليست الأولى من نوعها، وتجددت مساء أمس بحي أسنكنت بمنطقة مالتبه.

حضر مجموعة من الأشخاص إلى شارع نادرة الذي شهد المواجهات على متن سيارتين، حاملين معهم أسلحة الكلاشنكوف وأطلقوا النيران على المجموعة الأخرى، مما أسفر عن إصابة شخص يدعى مسعود يلماز في ساقه وتعرض شخص آخر يدعى مولود صاغديش كان يجلس في مقعد السائق لإصابة في رأسه، ثم لاذت المجموعة المهاجمة بالفرار.

وسارعت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى مستشفى لطفي كيردار بمنطقة كارتال. وتبين أن وضع صاغداش لايزال حرجا.

اعتقال شخص

وعقب الاشتباكات أغلقت الشرطة الشارع أمام السيارات والمارة وجمعت على فوارغ الذخيرة الخاصة بأسلحة الكلاشينكوف.

وعقب فحص الشرطة للسيارة المستخدمة في الاشتباكات تم نقلها إلى مركز الشرطة، وتبين أن الرصاصات طالت زجاج وغطاء محرك سيارة أخرى كانت تقف على جانب الطريق.

هذا واعتقلت قوات الأمن شخصا على خلفية هذه الاشتباكات في الوقت الذي تتواصل فيه التحقيقات حول الحادث.