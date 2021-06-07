أنقرة (زمان التركية) – قالت تقارير إن زعيم شبكة الجريمة المنظمة، هاكان أيك، المطلوب وفق نشرة حمراء من قبل أستراليا والإنتربول بتهمة الاتجار بالمخدرات، يعيش في تركيا بهوية جديدة.

الصحافة الأسترالية تزعم أن أيك الهارب من البلاد، شوهد في فيديو قصير تم التقاطه في فبراير 2020 وتم مشاركته على صفحة أحد الفنادق في إسطنبول على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبعد عمليات بحث، تم الكشف عن أن هاقان أيك، غير مظهره من خلال الجراحة التجميلية، فضلا عن تغيير لقبه ليكون “هاكان ريس”.

وأضاف الإعلام الإسترالي أن هاكان ريس أو أيك يملك الفندق الذي تم تداول الفيديو له.

وتم الكشف أيضا عن أن هاقان أيك، تنازل عن جنسيته الاسترالية في عام 2019.

يذكر أن أستراليا ألقت في السابق القبض على العديد من المتعاونين مع أيك.

وفي عام 2010، غادر أيك استراليا عندما تمت ملاحقة أسماء منظمته الإجرامية. كان من المعروف أن أيك لديه بارات كاريوكي وبيوت دعارة في جميع أنحاء البلاد.

يذكر أن المافيا شغلت الرأي العام في تركيا خلال الأيام الأخيرة، بعد الفضائح التي كشفها زعيم مافيا تركي يدعى سادات بكر، عبر مقاطع فيديو يبثها من دبي وتمس عددا من المسئولين الحاليين والسابقين القريبين من الرئيس رجب أردوغان.