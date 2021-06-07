كييف (زمان التركية)ـ أثار تصميم القميص، الذي أعلنت أوكرانيا أنها ستستخدمه في بطولة أوروبا لكرة القدم (يورو 2020)، التي ستبدأ يوم الجمعة، رد فعل غاضب من روسيا.

يتضمن القميص خريطة تظهر شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا في عام 2014، رغمًا عن عن أوكرانيا. أضيف إلى الشعار عبارة “النصر لأوكرانيا!” التي كانت بارزة في المظاهرات التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس الموالي لروسيا فيكتور يانوكوفيتش في عام 2014.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن القميص “خلق الوهم بإظهار شبه جزيرة القرم الروسية كأرض أوكرانية”.

وذكرت زاخاروفا أن الشعار الموجود على القميص هو أيضًا شعار وطني ويشبه “صرخات النازيين”.

قدم رئيس الاتحاد الأوكراني لكرة القدم، أندريه بافيلكو، القميص بمقطع فيديو عبر صفحته على Facebook.

توجد على القميص الأصفر خريطة ذات خطوط بيضاء تُظهر شبه جزيرة القرم ومناطق دونيتسك ولوغانسك الواقعة تحت سيطرة الانفصاليين الموالين لروسيا في أوكرانيا.

وقال بافلكو “نعتقد أن الصورة الظلية الأوكرانية ستحفز اللاعبين لأنهم سيقاتلون من أجل أوكرانيا بأكملها”.

يذكر أن روسيا تبدي أيضا انزعاجها من الدعم التركي لأوكرانيا، وعدم اعتراف أنقرة بضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا.

والتقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان في اسطنبول في 10 أبريل ووقعا سلسلة من الاتفاقيات. وأكد أردوغان، عدم قبوله ضم روسيا لشبه جزيرة القرم، وقال إنه يدعم انضمام أوكرانيا إلى الناتو، مؤكدا أن علاقة تركيا مع أوكرانيا ليست تحالفًا مضادًا تجاه دول ثالثة.

وعقب هذا اللقاء أعلنت روسيا وقف الطيران المنتظم مع تركيا لمدة شهر ونصف في قرار مفاجئ، وتم تجديد قرار الوقف هذا الشهر، فيما زعمت موسكو أنه بسبب فيروس كورون المتفشي في تركيا.