القاهرة (زمان التركية)ــ أعلنت نقابة قراء مصر، اليوم الإثنين، “وقف عضوية 5 شيوخ لخروجهم عن صحيح التلاوة وأحكام القراءة السليمة وتحذير العامة منهم”.

وذلك لمحاربة “الابتداع في الوقف والابتداء، والإصرار على عدم الالتزام بأحكام التلاوة”.

وجاء قرار “وقفهم عن العمل والقراءة على الهواء حتى لا يكونوا أسوة سيئة لمن يحاول تقلديهم من صغار القراء” .

نقيب القراء الشيخ محمد صالح حشاد، أعلن أن ثلاثة من القراء الموقوفين تقرر “تحويلهم إلى التحقيق بلجنة القيم بالنقابة، وكذلك إبلاغ السفارات ووزارة الداخلية عنهم، لمنعهم من السفر مستقبلا، لخروجهم عن صحيح التلاوة وأحكام القراءة السليمة وتحذير العامة منهم، حيث إنهم يتجرأون على أحكام التلاوة بدون علم وفهم، وذلك لحين مثولهم أمام جهه التحقيق بالنقابة بموعد سيعلن عنه، وإن لم يلتزموا بالحضور سيتم تصعيد الأمر إلى النيابة العامة”. وفق صحيفة الوطن المصرية.

كما قدم المجلس بلاغات إلى النيابة العامه اثنين من القراء وذلك” لخروجهما عن صحيح التلاوة وأحكام القراءة السليمة، وتحذير العامة منهم، حيث إنهم يتجرؤون على أحكام التلاوة، لإرضاء الناس على حساب كلام الله ومحاوتهم التشهير بالنقابة، كما حضر مجموعة من القراء وتعهدو أمام الله وأمام مجلس إدارة النقابة بعدم تكرار هذه الأخطاء، مرة أخرى، وهناك مجموعة أخرى تم استدعائهم الجلسة القادمة، ممن لديهم مخالفات في تلاوه القرآن الكريم”.