أنقرة (زمان التركية) – قرر مواطن تركي، الاحتجاج بطريقة سلمية ومثيرة ضد توسيع منطقة تعدين منجم الذهب في البلدة التي يقيم بها.

قبل 200 يوم من الآن، بدأ أونور جونجور، فاعلية قراءة للكتب، في بلدة “فاتسا” بولاية أوردو شمال تركيا، وهو “حافي القدمين” للفت الانتباه إلى مخاطر الإضرار بالطبيعة.

وأعلن جونجور عن الفاعلية عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، وتلقى الدعم في وقت قصير، حيث شارك معه العشرات من الأشخاص بقراءة الكتب وهم حفاة الأقدام.

وعن السبب في أن تكون القراءة بأقدام عارية، أوضح جونجور أنه من الممكن الشعور بالتربة -البيئة- بشكل أفضل عندما تكون حافي القدمين.

وأكد جونجور أنه سيواصل فاعليته حتى تغادر شركة التعدين المنطقة، داعيا جميع الأتراك لمساندتهم من خلال القراءة في المنزل ومشاركة صورهم عبر منصات التواصل الاجتماعي.

يذكر أن مدة عمل الشركة، التي كانت تعمل في فصل الذهب بالسيانيد، والتي بدأت في عام 2014 في منطقة فاتسا في أوردو، اكتملت في 27 يناير، ومع ذلك، تخطط الشركة لتوسيع منطقة التعدين قبل الموعد النهائي، على الرغم من ردود فعل السكان المحليين.