أنقرة (زمان التركية) – حرمت بحيرة “أكجول” المعروفة باسم “جنة الطيور” في ولاية فان شرق تركيا من أسراب الطيور المهاجرة هذا العام.

أسراب الطيور اضطرت إلى الهجرة لمناطق أخرى بعدما أصيبت البحيرة البالغة مساحتها 407 هكتارات بالجفاف.

وأثر الجفاف سلبا هذا العام على بحيرة أكجول التي تقع على مسافة 30 كيلومتر من بلدة أوزالب وتغذيها مياه الأمطار والثلوج ويمتد ساحلها لمسافة 9 كيلومترات.

وتسبب الاحتباس الحراري وقلة الأمطار وسرعة التبحر في جفاف البحيرة التي تحتضن سنويا آلاف الأنواع من الطيور، وفي مقدمتها طيور الفلامينجو.

هذا واكتسى قاع البحيرة بالأبيض نتيجة لارتفاع نسبة ملوحتها.