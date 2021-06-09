أنقرة (زمان التركية) – حرص الرئيس التركي، رجب أردوغان، على الابتعاد عن ذكر زعيم المافيا التركي، سادات بكر، في الوقت الذي وجه فيه انتقادات لاذعة للمعارضة خاصة حزب الشعب الجمهوري.

أردوغان أدلى اليوم بتصريحات خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية الحاكم، فيما كان من اللافت للانتباه عدم ذكره اسم سادات بكر مطلقا، رغم حالة البلبلة التي تحدثها الفيديوهات التي نشرها مؤخرا مستهدفا مسؤولين حاليين وسابقين.

الرئيس التركي استهدف زعيم حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدار أوغلو، قائلا: “أولئك الذين يقولون في كل انتخابات يدخلونها، إذا لم أحصل على هذا العدد الكبير من الأصوات، فسأستقيل، لكنهم يستمرون في مقاعدهم، يجب عليهم أولاً الوقوف أمام المرآة ومواجهة أنفسهم. لا أحد في تركيا بحاجة إلى أن يأخذ دروس الشرف والكرامة من هؤلاء. شعبنا هو الشاهد على خدماتنا”.

وفي محاولة لتبرير عدم التحقيق أو حتى التعليق على الفضائح التي كشف عنها سادات بكر، قال أردوغان إن الرد على الافتراءات ومن طرحها، هي فقط وظيفة أولئك الذين يعتبرون أنفسهم جديرين بها. أولئك الذين يئسوا من الشعب، ولوم يكتفوا بالمنظمات الإرهابية التي هم متورطون فيها بعمق، والآن يعتمدون على المنظمات الإجرامية.

وكان أردوغان وجه أعضاء حزبه في اجتماع سابق إلى عدم الاهتمام بما يصدر عن سادات بكر.

وتابع الرئيس التركي: “ليس فقط كحزب، ولكن أيضًا كدولة وشعب، لم نحدد طريقنا وفقًا للسيناريوهات القذرة… لقد بذلنا جهدًا لترسيخ الديمقراطية والقانون والعدالة على أعلى مستوى، ليس لأن أحدًا قد فرضها علينا، ولكن لأن شعبنا يستحق ذلك. لم نحارب المنظمات الإرهابية والمنظمات الإجرامية، والهجمات التي تستهدف سيادتنا، بمساعدة الآخرين، ولكن بدعم من أمتنا”.

وبعد إعلان سادات بكر أنه سيخصص مقطع فيديو عن الرئيس أردوغان، على غرار استهدافه عددا من المسئولين السابقين والحاليين والكشف عن تورطهم في أعمال غير قانونية، توقع الصحفي التركي جان دوندار أن يكون هناك صفقة منتظرة بين زعيم المافيا التركي، سادات بكر، والرئيس رجب أردوغان لمنع زعيم المافيا من استهداف أردوغان.

بالفعل أعلن سادات بكر لاحقا أنه لن ينشر الفيديو، لكنه قال إنه قرر تأجيل النشر عن أردوغان إلى ما بعد انعقاد اللقاء مع جو بايدن وأردوغان منتصف هذا الشهر، كما قال إن الحديث عن أردوغان لا يكون فيه إساءة.

جان دوندار، رئيس تحرير صحيفة جمهوريت السابق، ذكر أيضا أن أردوغان كان حريصًا خلال الاجتماع الذي عقده مع حزبه الشهر الماضي، على أن لا يستهدف سادات بكر بشكل مباشر، وكان صبورًا أيضًا. وقال إنه “يدرك أيضًا أن ما سيقوله عنه بكر في غاية الأهمية”.

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