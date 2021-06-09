أنقرة (زمان التركية) – حطمت جوسياما ثامارا سيثول، 37 عامًا، والتي تعيش في مقاطعة جوتنج بجنوب إفريقيا، الرقم القياسي لموسوعة جينيس بإنجاب عشرة أطفال من حمل واحد.

أنجبت سيثول أطفالها العشرة (سبعة أولاد وثلاث بنات) الليلة الماضية بعملية قيصرية في مستشفى بالعاصمة الإدارية بريتوريا.

سيثول التي تسكن في حي فقير في مقاطعة جوتنج، لديها أيضا توأم يبلغ من العمر ست سنوات.

وعبّر الأب العاطل عن العمل تسوتيتسي عن مشاعره، قائلاً: “سبعة أولاد وثلاث فتيات. استغرقت عملية حمل زوجتي سبعة أشهر وسبعة أيام. أنا عاطفي جدا. لا أستطيع التحدث كثيرًا الآن … “.

وخلال تصريحات لسيثول أوضحت أنها لم تصدق عندما قال الأطباء لها في البداية إنها ستلد ستة أطفال خلال الفترة الأولى من الحمل، ثم قالوا ستلدين ثمانية أطفال، إلا أنها أنجبت 10 في النهاية.

وأضافت الأم أن حملها كان صعبا جدا في البداية، واصفة ما حدث لها بـ”المعجزة”.

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