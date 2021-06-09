أنقرة (زمان التركية) – يلاحق بنك “زراعات” في تركيا مئات المزارعين الدائنين ويطرح أصولهم للبيع، على الرغم من عدم اتخاذ أي إجراءات ضد رجال الأعمال المقربين للسلطة.

بنك زراعات صادر مؤخرًا 893 حقلا من المزارعين بسبب ديون القروض التي لم يتم سدادها، كما أقدم البنك على طرح تلك الحقول الزراعية، من بينها مزارع فاكهة واسطبلات للبيع في مزادات علنية.

يأتي ذلك بينما كشف زعيم المافيا التركي، سادات بكر، أن مجموعة دمير أورين الإعلامية اقترضت 750 مليون دولار من بنك زراعات من أجل الاستحواز على مجموعة دوغان الإعلامية دون أن تسدد ذلك القرض أو فوائده.

تصريحات سادات بكر أدت إلى عقد مقارنة بين موقف بنك زراعات من المزارعين ورجال الأعمال المقربين للسلطة.

بنك زراعات نشر إعلانا مؤلفا من 90 صفحة مخصصا لبيع 893 حقلا زراعيا في المزاد بعد مصادرتهم.

واعتبارا من الثامن من يونيو/ حزيران الجاري تم طرح 893 حقلا زراعيا وإسطبلا ومزرعة فاكهة تم مصادرتها من قبل بنك زراعات، وأتاح البنك عبر موقعه بيانات أملاك المزارعين المصادرة، ومن بينها مزارع زيتون وتفاح وفستق وبندق وكستناء.

وتتراوح أسعار المزارع وقطع الأراضي المصادرة بين 30 ألف ليرة ومليون و500 ألف ليرة.

إرجاء ديون مغني البوب

جدير بالذكر أن بنكا حكوميا كان قد أقدم على إرجاء ديون مغني البوب سردار أورتاتش، لمدة ثمانية أشهر.

وفي تصريحاته حول الأمر ذكر أورتاتش الذي أعرب في مناسبة سابقة عن حبه لقيادة الرئيس رجب أردوغان، أن البنك الحكومي الذي حصل منه على آخر قرض رفض إحالته للمحكمة لعجزه عن سداد القرض وقرر إرجاء عملية السداد لمدة ثمانية أشهر، قائلا: “لو كان البنك خاصا لسلبني كل شيء”.

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