أنقرة (زمان التركية) – لم يشفع لمصاب بسرطان الرئة في المرحلة الرابعة، مرضه الخطير، حيث رفضت السلطات في تركيا جميع طلبات الإفراج عنه، رغم الخطورة على حياته إن ظل في السجن.

مهندس الأغذية، يوسف أوزمان، اعتقل قبل 3 أشهر من الآن، وبالتحديد في 5 مارس 2021، بتهمة الانتماء لحركة الخدمة، ويعد هو الاعتقال الثاني له، حيث سبق اعتقاله في فبراير 2018 أيضًا، ثم أفرج عنه في سبتمبر 2019 بسبب مرضه.

أوزمان الذي لديه إعاقة بنسبة 80% يقبع حاليا في زنزانة بها 5 أشخاص في سجن “أرضروم إتش” شديد الحراسة.

حُكم على أوزمان من قبل المحكمة الجنائية العليا الثانية في ولاية إغدير بالسجن 8 سنوات و9 أشهر بسبب استخدام تطبيق بيلوك للمراسلات واستنادا إلى أقوال شهود.

السلطات ترفض الإفراج عن أوزمان، وذلك رغم تقارير 40 طبيباً من 5 مستشفيات، بما في ذلك جامعة “أرضروم أتاتورك”، ومعهد أرضروم للطب الشرعي، ومستشفى أنقرة ابن سينا، ومستشفى أنقرة نوموني، ومستشفى باتنوس الحكومي، تؤكد عدم صعوبة بقاء أوزمان في السجن.

يذكر أنه خلال خضوع أوزمان لعملية جراحية في يوليو 2018 عندما كان معتقلا، تم تقييده على السرير بالكلبشات وهو تحت تأثير المخدر.

وعقب الانقلاب العسكري الفاشل في 15 يوليو 2016 أطلق الرئيس التركي رجب أردوغان حربًا بلا هوادة ضد حركة الخدمة، وملهمها “فتح الله كولن” ومؤيديها، ومعارضيه من الصحفيين والأكاديميين بل وحتى الفنانين؛ وذلك بذريعة التحريض على الانقلاب الفاشل. ولا يمر يوم واحد دون إصدار العشرات من قرارات الاعتقال بحق المواطنين المدنيين والعسكريين في الجيش والشرطة والجهاز البيروقراطي والقطاع الخاص دون أى دليل إدانة قانوني.

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