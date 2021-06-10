أنقرة (زمان التركية) – تحدى زعيم المافيا التركي، سادات بكر أن يأتي وزير الداخلية سليمان صويلو بما ينفي اتهامه له بمساعدة رجل الأعمال سزجين باران كوركماز المتهم بالاحتيال على الفرار من تركيا قبل فتح السلطات تحقيقا بحقه.

وكان سادات بكر أشار إلى مغادرة كوركماز البلاد في 5 ديسمبر/ كانون الأول بعد يوم من إبلاغ صويلو له بشأن التحقيقات المنتظر فتها بحقه، كما زعم سادات بكر أنه يمتلك تسجيلات مصورة تثبت هذا الأمر.

وفي تغريدة جديدة، تحدى سادات بكر إثبات عكس ما صرح به قائلا: “إن لم يكن كوركامز قد تم استدعاؤه إلى وزارة الداخلية على يد شخص يدعى رسول خور للقاء صويلو، وإن لم يكن قد التقى بالفعل معه في الرابع من الشهر وغادر البلاد في اليوم التالي، فإنني سأطلق النار على رأسي أمام أعين العالم”.

وأكد سادات بكر أن لديه أدلة على ما كشف عنه، قائلا: “يا رفاق لا تحزنوا! هناك الكثير من الكاميرات بالوزارة. حتى وإن حذفوها بالكامل فهناك تسجيلات. وإن تلاعبوا بها فلدي شريط مصور في حوزتي. سأفضحهم جميعا”.

وتتهم السلطات الأمريكية شركة “إخوان كينجستون” التي يعد سزجين باران كوركماز أحد الشركاء فيها بالاحتيال من خلال شركة الطاقة “واشاكي رينيوابل إنرجي”، إذ طلبوا ائتمانات على أنواع الوقود المتجددة التي لم تنتجها الشركة مطلقًا. وتلقوا بموجب ذلك 512 مليون دولار قبل القبض على عدد منهم في أغسطس 2018.

وكان سادت بكر قد ذكر في مقطع الفيديو أن نائب مدير الأمن العام المسؤول عن الجرائم المنظمة رسول خور اتصل في الرابع من ديسمبر/ كانون الأول برجل الأعمال كوركماز ودعاه إلى مقر وزارة الداخلية، وقد وصل في تمام الساعة 10.30 مساء وغادر في تمام الساعة 12، ثم أضاف: “يقول له الوزير سليمان بأنه هناك ملفات وتحقيقات بحقه، ويجب عليه أن يغادر إلى خارج تركيا، ويطالبه بالتخلي عن دين له بمقدار 45 مليون دولار من رجل أعمال أرميني الأصل يقبع حاليا في السجن”.

وزعم سادات بكر أن سليمان صويلو وزير الداخلية أخبر كوركماز بوجود تحقيقات ضده وأن القيادة العليا على علم بهذه النقود – في إشارة منه إلى أردوغان –.

وفي منتصف أكتوبر الماضي، قضت السلطات التركية بمصادرة جميع أملاك كوركماز، وعائلة كينجستون داخل تركيا بطلب أمريكي بسبب احتيال شركة “إخوان كينجستون” على الحكومة الأمريكية.

يذكر أن سادات بكر أعلن أنه سيوقف نشر مقاطع الفيديو بشكل مؤقت، لحين الاستقرار في موقع جديد، بعد أن تم تحديد الفندق الذي يقيم به في دبي، وقال سادات بكر إنه سيستخدم حسابه على تويتر للتعليق على الأحداث.

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