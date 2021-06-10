أنقرة (زمان التركية) – قال الصحفي البريطاني، أندرو دروري، إنه يريد عرض فيلم وثائقي عن كردستان على منصة نتفليكس.

أندرو دروري، المعروف برحلاته إلى البلدان التي مزقتها الحرب، كان له انطباعات مختلفة خلال زيارة إقليم كردستان شمال العراق و”روج آفا” شمال سوريا.

وأوضح دروري أنه يريد إخبار الناس عن قصص شعب كردستان، فهناك العديد من القصص المأساوية، وفق تعبيره.

في حديثه إلى شبكة رووداو الإعلامية الكردية العراقية، قال دروري إنه ذهب إلى كردستان العراق لأول مرة منذ 14 عامًا ثم زار المنطقة بشكل متكرر.

وأوضح الصحفي البريطاني أنه ذهب أيضا إلى كركوك والموصل إبان حرب داعش وكان حاضراً في جبهات الحرب، متابعا: “الشعب الكردي شعب مخلص ومضياف للغاية. يظهرون الكثير من الاهتمام لضيوفهم الأجانب. في الواقع، يزداد وزني في كل مرة آتي فيها إلى كردستان. الطعام الكردي لذيذ جدا وأنا أحبه”.

وأكد دروري أنه تأثر كثيراً بالوضع في الرقة شمال سوريا، مشيرا إلى أن المنازل دمرت، والناس فقراء، ومزق قلبه هذا الوضع.

يذكر أن إقليم كردستان العراق المتمتع بالحكم الذاتي، أجرى في 2017 استفتاء للانفصال عن العراق، كانت تركيا من أبرز الدول التي أجهضته، إذ فرضت على الإقليم، بجانب إيران والحكومة المركزية في بغداد، حصارا شاملا وأغلقت جميع المنافذ البرية والجوية مع أكراد العراق، إلى أن أعلن زعيم الإقليم السابق مسعود بارزاني تراجعه واستقالته من منصب رئيس الإقليم.

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