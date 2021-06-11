أنقرة (زمان التركية) – دعا مولود تشاووش أوغلو لتحديث اتفاق الهجرة المبرم بين تركيا والاتحاد الأوروبي.

وقال تشاووش أوغلو في مقابلة مع قناة “تي أر تي” التركية إنه من الضروري تجديد وتحديث الاتفاقية حول اللاجئين بين تركيا والاتحاد الأوروبي على أساس قاعدة “رابح – رابح”.

وتعليقا على القمة المرتقبة للاتحاد الأوروبي، أكد تشاووش أوغلو أن أنقرة غير قلقة إزاء العقوبات الأوروبية المحتملة ضد تركيا.

وأشار إلى أن المفوض الأعلى للشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ومفوضين أوروبيين آخرين سيشاركون الأسبوع المقبل في منتدى أنطاليا الدبلوماسي.

وعلى هامش قمة الناتو في بروكسل سيجري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محادثات مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، إضافة إلى لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي وتركيا عقدا في عام 2016 اتفاقا للهجرة، يقضي بإيواء تركيا للمهاجرين على أراضيها مقابل مساعدات مالية من الاتحاد.