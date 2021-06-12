أنقرة (زمان التركية) – قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها تتابع بقلقٍ التطورات المتعلقة باختفاء المدير السابق لمؤسسة “سابات” التعليمية أورهان إيناندي الذي تقول أسرته إن المخابرات التركية اختطفته.

في تصريح أدلى به متحدث رسمي باسم وزارة الخارجية إلى موقع (TR724)، قال إنهم يتابعون بقلق الأنباء المتعلقة باختفاء القرغيزي تركي الأصل أورهان إيناندي.

وأكد المتحدث أنهم سيراقبون ويتابعون عن كثب التطورات المتعلقة بأورهان إيناندي.

يذكر أن أورهان إيناندي، المدير العام السابق لمؤسسات سابات التعليمية، اختفى في 31 مايو في قرغيزستان.

تقول زوجة أَورهان إنه محتجز حاليا في السفارة التركية في بيشكيك بعد أن اختطفته المخابرات التركية، وأنه تم تعذيبه ببعض الأدوية الكيماوية التي جلبت من تركيا.

وهناك مخاوف من ترحيله قسرا إلى تركيا ومحاكمته بتهمة نمطية معروفة وهي الانتماء إلى حركة الخدمة.

من جهة أخرى قال الرئيس القيرغيزي صدير كاباروف إنه خلال زيارته الأخيرة لتركيا، سأل الرئيس أردوغان أسئلة حول الموضوع، وقال أردوغان إنه “لا يعرف إيناندي ولا يريد سماع أي شيء عنه”.

وفي إطار تعليقه على حادثة الاختطاف، قال حساب نبض تركيا على تويتر المختص في الشأن التركي إن مكونات النظام في تركيا يخوضون في غمار حرب قذرة عبر دماء وأرواح الأبرياء، زاعمًا أن كل جهاز في البلاد يسعى لحفر بئر ليقع فيها الآخر بعدما أوقعت بينها تصريحات زعيم المافيا الصادمة.

وأضاف أن أردوغان “باع” رئيس مخابراته هاكان فيدان عندما أعلن عدم معرفته أي شيء عن اختطاف مدرس تركي في قرغيزستان، ثم فصل قائلاً: فريق أردوغان اعتقد أن هاكان فيدان وراء زعيم المافيا انطلاقا من أنه لم يُلقِ القبض عليه لنقله إلى تركيا وإسكاته. ولما واجه تهمة الفشل في إعادة زعيم المافيا أو اغتياله، سارع فيدان دون خطة مدروسة جيدا لاختطاف مدرس من جماعة فتح الله كولن لإثبات نجاحه ونفي الفشل عن جهازه”.

وتابع: “هاكان فيدان استعان بمافيا محلية في قرغيزستان لاختطاف المدرس، لكنه لم يحتسب أنه كان يحمل الجنسية القرغيزية أيضا. ولما تحولت الحادثة إلى أزمة دولية اضطرت المافيا إلى تسليم المدرس إلى السفارة التركية ليتم احتجازه فيها. وأثناء لقائه بالرئيس القرغيزي تنصل أردوغان عن المسؤولية وحمل فيدان مسؤولية هذا الاختطاف الفاشل”.

ثم عقب نبض تركيا بقوله: “كما سعى فيدان لاستغلال زعيم المافيا في إضعاف خصومه، كذلك وظف أردوغان عملية الاختطاف الفاشلة للمخابرات في تشويه صورة رئيسها هاكان فيدان..فهل يبقى هناك أي قانون في ظل نظام يتعامل كل أركانه مع المافيا! اسحبوا أيديكم الملطخة من الأبرياء ولا تجعلوهم أداة أداة لحربكم القذرة!”، على حد تعبيره.

مكونات النظام في تركيا يخوضون في غمار حرب قذرة عبر دماء وأرواح الأبرياء أردوغان باع اليوم رئيس مخابراته هاكان فيدان معلنا عدم معرفته أي شيء عن اختطاف مدرس تركي #OrhanInandi بقرغيزستان كل جهاز في البلاد يسعى لحفر بئر ليقع فيها الآخر بعدما أوقعت بينها تصريحات زعيم المافيا الصادمة https://t.co/0ws8WYxUuJ — نبض تركيا NabdTurkey (@nabdturkey) June 10, 2021



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