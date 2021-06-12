أنقرة (زمان التركية) – هاجم رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، علي باباجان، السياسة الاقتصادية للرئيس التركي، رجب أردوغان وحكومته.

باباجان قال: “السيد أردوغان، الذي يعتقد أن الاقتصاد يسير على ما يرام عندما يصبح ثلاثة أو خمسة أشخاص من حوله أغنياء، هو رسام هذه اللوحة الكارثية، وتحمل توقيعه”.

وأضاف باباجان أن واجب الدولة هو أن تذهب وتبحث عن المواطن الجائع وتسد احتياجاته وتعوض نقصه.

وتجاوز معدل التضخم النقدي في تركيا 17٪ وتخطى عدد العاطلين عن العمل 4 ملايين شخص بكثير.

وتابع باباجان في مؤتمر لحزبه بأحد مناطق ولاية أنقرة: “في تركيا الشخص الذي يشغل منصب الرئيس، لا يخطر بباله أن يسأل: لماذا الناس جائعون؟”.

وأشار رئيس الحزب المعارض إلى ضرورة أن تنتقد الحكومة نفسها وتتساءل”أين أنفقنا ثروات هذا البلد، كيف أهدرناها، كيف ضيعناها؟”.

وشدد زعيم حزب الديمقراطية والتقدم، الذي شغل في السابق منصب وزير الاقتصاد في أحد أزهي عصور النمو الاقتصادي في تركيا، على أن الحكومة الحالية غير قادرة على استيعاب أن اقتصاد البلاد في حالة إفلاس.

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